Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок

Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок

1 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Подкидыш» (1939)

Задания на внимательность.

Советский кинематограф подарил нам множество трогательных, смешных и порой неожиданных сцен с участием детей и… детских колясок. Этот, казалось бы, обычный предмет становился то важным сюжетным элементом, то символом эпохи, то просто милой деталью, создающей неповторимую атмосферу старого кино. Вспомните, как часто героини прогуливают малышей в парках, попутно решая свои любовные или бытовые драмы.

Мы подготовили для вас увлекательный тест, который придётся по душе не только опытным киноманам, но и молодым родителям, «выросшим» на классике. Сможете ли вы узнать любимые советские фильмы всего лишь по одному кадру, где главную роль играет детская прогулочная коляска? Проверьте внимание к деталям.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Подкидыш» (1939)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей Читать дальше 1 августа 2026
Людк, а Людк, сможешь отгадать 6 советских фильмов только по кадру героини в деревне? (тест) Людк, а Людк, сможешь отгадать 6 советских фильмов только по кадру героини в деревне? (тест) Читать дальше 1 августа 2026
Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест) Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест) Читать дальше 30 июля 2026
За это героев «Служебного романа» уволили бы сейчас с позором: в современном офисе такое немыслимо За это героев «Служебного романа» уволили бы сейчас с позором: в современном офисе такое немыслимо Читать дальше 1 августа 2026
«Где царь? Закусывать надо!», но сначала пройти тест: 6 вопросов по цитатам из советских фильмов «Где царь? Закусывать надо!», но сначала пройти тест: 6 вопросов по цитатам из советских фильмов Читать дальше 31 июля 2026
Я так хочу, чтобы лето не кончалось, а еще, чтобы вы угадали 6 советских фильмов только по одному кадру (тест) Я так хочу, чтобы лето не кончалось, а еще, чтобы вы угадали 6 советских фильмов только по одному кадру (тест) Читать дальше 31 июля 2026
Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов Читать дальше 30 июля 2026
В Британии посмотрели культовый фильм Гайдая и вынесли вердикт: «Как всё это нелепо и глупо» В Британии посмотрели культовый фильм Гайдая и вынесли вердикт: «Как всё это нелепо и глупо» Читать дальше 29 июля 2026
На этом вопросе Трошкин бы сразу «посыпался»: а вы вспомните все угрозы Доцента из «Джентльменов удачи»? (тест) На этом вопросе Трошкин бы сразу «посыпался»: а вы вспомните все угрозы Доцента из «Джентльменов удачи»? (тест) Читать дальше 29 июля 2026
Пришла пора прогуляться по «Заречной улице» и заодно тест пройти: все 5/5 получат только настоящие романтики Пришла пора прогуляться по «Заречной улице» и заодно тест пройти: все 5/5 получат только настоящие романтики Читать дальше 29 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше