Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок

Советский кинематограф подарил нам множество трогательных, смешных и порой неожиданных сцен с участием детей и… детских колясок. Этот, казалось бы, обычный предмет становился то важным сюжетным элементом, то символом эпохи, то просто милой деталью, создающей неповторимую атмосферу старого кино. Вспомните, как часто героини прогуливают малышей в парках, попутно решая свои любовные или бытовые драмы.

Мы подготовили для вас увлекательный тест, который придётся по душе не только опытным киноманам, но и молодым родителям, «выросшим» на классике. Сможете ли вы узнать любимые советские фильмы всего лишь по одному кадру, где главную роль играет детская прогулочная коляска? Проверьте внимание к деталям.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.