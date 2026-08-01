Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал

Российские детективные сериалы выходят часто, но не все остаются в памяти зрителей. Один из таких проектов — «Гостиница "Россия"» 2016 года — прошёл достаточно скромно. А ведь его рейтинг на «Кинопоиске» и сейчас составляет 8,1. Это выше, чем у многих более раскрученных премьер.

Сюжет сериала

Действие происходит в Москве в 1976 году. Главная героиня Ксения работает в орготделе гостиницы «Россия» — она организует приём и размещение гостей. В основном это советские чиновники и иностранцы с высоким статусом.

Сама гостиница оказывается местом, где пересекаются интересы разных ведомств: КГБ, милиции, криминальных структур, творческой элиты. Здесь же сталкиваются политические и международные силы, каждая со своими целями. У Ксении нет опыта работы в подобных условиях, и она оказывается в центре сложных событий.

Отзывы о сериале

Отзывы о сериале «Гостиница "Россия"» очень положительные: зрители хвалили проект за атмосферу эпохи, сильный актерский состав и динамичный сюжет, хоть и отмечали некоторые штампы в сценарии. Тем не менее, в рецензиях пользователи выделили: отличное воссоздание атмосферы 1970-х годов, внимание к деталям быта и одежды, работу Павла Трубинера, Екатерины Вилковой и Евгения Пронина.

А еще зрители отмечали интересный сюжет: закулисная жизнь главной гостиницы страны и работа спецслужб держат внимание в ретро-драме до финала.

«Просмотрел все 12 серий картины с большим интересом и почти на одном дыхании», «Сериал очень понравился. Интересно, как сложилась судьба прототипа Ксении», «Посмотрела недавно этот фильм, с удовольствием большим! Люблю Вилкову, как ей эти образы к лицу. Старая Москва, приятно смотреть», «Понравился сериал, нет пошлости, глупости, откровенного вранья», «Мне картина понравилась. Вилкова и Трубинер просто восторг», — пишут в Сети.

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