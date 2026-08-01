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Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто»

1 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Сюжетные повороты там максимально раздражают.

Кажется, что о сериале «Невский» сказано уже всё: его любят за динамику, ругают за штампы, обсуждают каждый поворот сюжета. Но иногда, чтобы заметить самое раздражающее, нужно пересмотреть проект спустя время — и тогда детали, которые раньше ускользали от внимания, бросаются в глаза с новой силой.

Именно такой шанс предоставил канал НТВ, запустив повтор всех сезонов сериала. И сразу стало понятно, какой из них худший.

Худший сезон «Невского»

Как оказалось, первый сезон «Невского» еще приняли довольно тепло — и это неудивительно, ведь он знакомил аудиторию с ключевыми персонажами, их характерами и расставлял основные сюжетные линии. Однако уже второй сезон, по мнению многих фанатов, стал точкой отсчёта проблем: сценаристы, словно забыв о том, что привлекло зрителей вначале, резко сменили курс повествования.

Вместо логичного развития событий и углубления уже знакомых конфликтов создатели принялись вводить надуманные повороты, странные линии второстепенных персонажей и сомнительные любовные треугольники. Особенное раздражение у поклонников вызвало то, что сериал начал скатываться в шаблонную драму.

«Максимально раздражительный сезон, эта жена мерзкая, следак прокурорский, Семенчук и тд, сплошная коррупция, взятки, до тошноты просто», — отметили в Сети.

Кадр из сериала «Невский»

Премьера 8 сезона «Невского»

Телеканал НТВ уже запустил марафон всех сезонов популярного сериала «Невский» — зрители могут освежить в памяти события семи частей проекта. Каждая из них пользовалась неизменной любовью публики, однако к финалу часть поклонников стала высказывать недовольство.

По их мнению, сюжетная арка, посвящённая поимке Архитектора, растянулась дольше, чем хотелось бы. Впрочем, другая половина аудитория готова простить проекту любые шероховатости — лишь бы съёмки продолжались.

Марафон стартовал 27 июля: ежедневно в эфир выходит по восемь серий. Таким образом, для показа всех 202 накопленных эпизодов потребуется чуть больше месяца. И сразу после телезрителей ждёт премьера восьмого сезона — долгожданное продолжение истории Семенова.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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