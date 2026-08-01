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Киноафиша Статьи На эти 4 мини-сериала и выходные потратить не жалко: финал у №2 я до сих пор не могу забыть

На эти 4 мини-сериала и выходные потратить не жалко: финал у №2 я до сих пор не могу забыть

1 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Острые предметы»

Ленты скрасят свободное время.

Не всегда хочется начинать сериал, зная, что он растянется на семь сезонов. Иногда нужна история, которую можно закончить за один присест — и не чувствовать себя обделённым.

Короткие форматы в этом смысле дают то, чего нет у долгоиграющих проектов: плотность, чёткий финал и минимум «воды». Мы собрали четыре мини-сериала, на которые не жалко потратить выходные.

«Миротворец»

Сюжет стартует там, где закончился «Отряд самоубийц». Главный герой — человек с шаткой психикой, который искренне верит, что убивать можно во имя всеобщего блага. Получив новое задание, он оказывается в центре тайной миссии. Но по ходу дела ему всё чаще приходится сталкиваться не столько с внешними угрозами, сколько с тем, что сидит у него в голове.

Шоу балансирует между абсурдной комедией и драмой. Здесь есть место и откровенно дурацким диалогам, и неожиданным сценам, которые выбивают почву из-под ног.

Кадр из сериала «Миротворец»

«Острые предметы»

В центре — репортёрша, которая возвращается в город, где выросла, чтобы написать материал о двух убитых девочках. Но в процессе расследования она сталкивается с теми тайнами, что годами хранила в себе.

Сериал держится не столько на детективной интриге, сколько на атмосфере. А финал не оставляет равнодушным. Он точно шокирует неподготовленных зрителей.

Кадр из сериала «Острые предметы»

«Ход королевы»

История девочки из приюта, которая становится лучшей шахматисткой мира. Бет Хармон учится справляться с собой, своей зависимостью и одиночеством. Время действия — середина XX века, эпоха холодной войны.

Аня Тейлор-Джой делает Бет живой и неоднозначной. Она не идеальна, но её путь вызывает уважение и сопереживание. В сюжете нет злодеев и громких конфликтов, но напряжение не отпускает до финала.

Кадр из сериала «Ход королевы»

«Молодой папа»

История знакомит зрителя с Пием XIII — первым американцем во главе католической церкви, избранным в неожиданно молодом возрасте. В центре всего — образ, созданный Джудом Лоу: понтифик, который одновременно притягивает и отталкивает. Он непредсказуем, жёсток в решениях, не прощает слабостей и перекраивает ватиканские порядки по своему усмотрению.

Здесь есть место и сатире, и драме, и откровенному абсурду. Но при этом «Молодой папа» остаётся историей о человеке, который пытается сохранить веру в условиях абсолютной власти и полного одиночества.

Кадр из сериала «Молодой папа»

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из сериалов «Миротворец», «Острые предметы», «Молодой папа», «Ход королевы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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