На эти 4 мини-сериала и выходные потратить не жалко: финал у №2 я до сих пор не могу забыть

Не всегда хочется начинать сериал, зная, что он растянется на семь сезонов. Иногда нужна история, которую можно закончить за один присест — и не чувствовать себя обделённым.

Короткие форматы в этом смысле дают то, чего нет у долгоиграющих проектов: плотность, чёткий финал и минимум «воды». Мы собрали четыре мини-сериала, на которые не жалко потратить выходные.

«Миротворец»

Сюжет стартует там, где закончился «Отряд самоубийц». Главный герой — человек с шаткой психикой, который искренне верит, что убивать можно во имя всеобщего блага. Получив новое задание, он оказывается в центре тайной миссии. Но по ходу дела ему всё чаще приходится сталкиваться не столько с внешними угрозами, сколько с тем, что сидит у него в голове.

Шоу балансирует между абсурдной комедией и драмой. Здесь есть место и откровенно дурацким диалогам, и неожиданным сценам, которые выбивают почву из-под ног.

«Острые предметы»

В центре — репортёрша, которая возвращается в город, где выросла, чтобы написать материал о двух убитых девочках. Но в процессе расследования она сталкивается с теми тайнами, что годами хранила в себе.

Сериал держится не столько на детективной интриге, сколько на атмосфере. А финал не оставляет равнодушным. Он точно шокирует неподготовленных зрителей.

«Ход королевы»

История девочки из приюта, которая становится лучшей шахматисткой мира. Бет Хармон учится справляться с собой, своей зависимостью и одиночеством. Время действия — середина XX века, эпоха холодной войны.

Аня Тейлор-Джой делает Бет живой и неоднозначной. Она не идеальна, но её путь вызывает уважение и сопереживание. В сюжете нет злодеев и громких конфликтов, но напряжение не отпускает до финала.

«Молодой папа»

История знакомит зрителя с Пием XIII — первым американцем во главе католической церкви, избранным в неожиданно молодом возрасте. В центре всего — образ, созданный Джудом Лоу: понтифик, который одновременно притягивает и отталкивает. Он непредсказуем, жёсток в решениях, не прощает слабостей и перекраивает ватиканские порядки по своему усмотрению.

Здесь есть место и сатире, и драме, и откровенному абсурду. Но при этом «Молодой папа» остаётся историей о человеке, который пытается сохранить веру в условиях абсолютной власти и полного одиночества.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.