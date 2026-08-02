Расписание Колючая и ушастый в Шымкенте на 2 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 10:30 от 2400 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 17:10 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 10:10 от 1900 ₸ 12:45 от 1900 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 11:00 от 2400 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 10:30 от 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 10:20 от 2400 ₸ 12:10 от 2400 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 10:30 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 10:10 от 3000 ₸ 13:55 от 4500 ₸