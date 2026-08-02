Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Spiked Showtimes for Spiked (2025) in Shymkent today

Showtimes for Spiked (2025) in Shymkent today

Spiked
Spiked Animation 2025 / Belgium / France / Luxembourg
Watch trailer
Tickets
All about animated film
Today 2 Tomorrow 3 Tue 4 Wed 5 Thu 6 Fri 7 Sat 8 Sun 9 Mon 10 Tue 11 Wed 12
Format
Group Screenings

Showtimes for Spiked in Shymkent on 2 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
10:30 from 2400 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 17:10 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
10:10 from 1900 ₸ 12:45 from 1900 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
11:00 from 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
10:30 from 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
10:20 from 2400 ₸ 12:10 from 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
10:30 from 2400 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
10:10 from 3000 ₸ 13:55 from 4500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more