Showtimes for Spiked in Shymkent on 2 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 10:30 from 2400 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 17:10 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 10:10 from 1900 ₸ 12:45 from 1900 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 11:00 from 2400 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 10:30 from 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 10:20 from 2400 ₸ 12:10 from 2400 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 10:30 from 2400 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 10:10 from 3000 ₸ 13:55 from 4500 ₸