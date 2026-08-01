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Киноафиша Фильмы Моана Расписание Моана (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Моана (2026) в Шымкенте на сегодня

Моана
Моана Игровой ремейк одноименного мультфильма. приключения, комедия, семейный 2026 / США
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Завтра 16 пн 17 вт 18 ср 19
Формат сеанса
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Расписание Моана в Шымкенте на 16 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:05 от 2400 ₸ 12:25 от 2400 ₸ 14:45 от 2600 ₸ 17:05 от 3000 ₸ 19:25 от 3000 ₸ 21:45 от 3000 ₸
2D, KZ
16:40 от 2600 ₸ 19:05 от 3000 ₸ 21:30 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
13:00 от 2100 ₸ 17:30 от 2300 ₸
2D, RU
10:45 от 2100 ₸ 15:15 от 2300 ₸ 19:45 от 2500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:10 от 2900 ₸
2D, KZ
14:10 от 2900 ₸
2D, RU
11:40 от 2500 ₸ 16:40 от 2900 ₸ 17:40 от 2900 ₸ 19:00 от 3300 ₸ 20:00 от 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:00 от 2900 ₸
2D, KZ
15:00 от 2900 ₸
2D, RU
10:50 от 2500 ₸ 13:20 от 2500 ₸ 14:20 от 2500 ₸ 15:40 от 2900 ₸ 16:40 от 2900 ₸ 18:10 от 3300 ₸ 19:10 от 3300 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KZ
12:00 от 2500 ₸ 14:10 от 2900 ₸
2D, RU
10:50 от 2500 ₸ 13:00 от 2500 ₸ 15:10 от 2900 ₸ 16:10 от 2900 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 18:20 от 2900 ₸ 19:30 от 3300 ₸ 20:30 от 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KZ
10:50 от 2500 ₸ 13:50 от 2500 ₸ 16:00 от 2900 ₸ 18:20 от 3300 ₸
2D, RU
10:30 от 2500 ₸ 12:10 от 3600 ₸ 12:40 от 2500 ₸ 14:20 от 4100 ₸ 14:50 от 2900 ₸ 15:20 от 4100 ₸ 15:50 от 2900 ₸ 16:30 от 4100 ₸ 17:00 от 2900 ₸ 17:30 от 4100 ₸ 18:00 от 2900 ₸ 18:40 от 4600 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 19:40 от 4600 ₸ 20:20 от 3300 ₸ 20:50 от 4600 ₸ 21:50 от 4600 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
10:15 от 3000 ₸ 12:30 от 3000 ₸ 14:45 от 3000 ₸ 17:00 от 3000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 21:20 от 3000 ₸ 23:30 от 3000 ₸
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