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Киноафиша Статьи У «Дневного дозора» все же было продолжение, но не в России: Бекмамбетов снял этот фильм для Голливуда

У «Дневного дозора» все же было продолжение, но не в России: Бекмамбетов снял этот фильм для Голливуда

15 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ночной дозор» и «Особо опасен»

Мало кто из фанатов дилогии знает об этом.

Кажется, история «Ночного» и «Дневного дозоров» давно закончилась, но у Тимура Бекмамбетова когда-то был план продолжения. И самое интересное — режиссер видел в нем не просто очередной фильм по книгам Сергея Лукьяненко, а возможность развить историю взросления главного героя.

У «Дозоров» могло быть продолжение

«Ночной дозор» в свое время стал для российского кино настоящим событием. Фильм показал, что отечественное жанровое кино может быть масштабным, эффектным и при этом использовать знакомую московскую реальность как часть фантастического мира.

По словам Бекмамбетова, интерес к продолжению действительно существовал. Сценарий третьего фильма у режиссера был, но проект так и не получил развития. При этом к нему периодически возвращались — по словам Бекмамбетова, о продолжении вспоминали примерно каждые полгода.

В итоге режиссер отправился в Голливуд и снял «Особо опасен». И сам Бекмамбетов считает эту картину своеобразным продолжением идей «Дозоров».

Почему «Особо опасен» стал продолжением «Дозоров»

Кадр из фильма «Особо опасен»

Бекмамбетов объяснял, что между фильмами гораздо больше общего, чем может показаться. В обоих случаях обычный человек внезапно обнаруживает существование совершенно другого мира.

Как говорил режиссер:

«В итоге я ушел делать “Особо опасен”, для меня он стал продолжением “Дозоров”. Это, так сказать, “Дозор” с большим бюджетом».

И дело не только в спецэффектах. В центре обеих историй находится взросление героя, который привык жить по инерции и не принимать самостоятельных решений. Внезапно он узнает о тайном обществе, существующем буквально внутри привычного ему города, и вынужден понять, кем хочет быть.

Бекмамбетов также отмечал, что «Дозоры» и «Особо опасен» объединяет тема человека, который открывает для себя новый мир и постепенно учится принимать решения.

А что было бы в настоящем продолжении?

Вот здесь остается только гадать. Бекмамбетов рассказал о существовавшем сценарии, но подробностей его сюжета нет. Известно лишь, что проект не получил развития.

Поэтому говорить, что «Ночной дозор 3» уже существует или официально готовится, было бы неправильно. Скорее, у нас есть куда более интересная история: продолжение когда-то действительно планировалось, но вместо него появился голливудский фильм, который сам режиссер считает своеобразным наследником «Дозоров».

И, честно говоря, от мысли о том, каким мог бы получиться третий фильм спустя столько лет, становится даже немного обидно. У Бекмамбетова уже был сценарий — осталось только представить, что было бы, если бы он тогда получил шанс его снять.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Ночной дозор» и «Особо опасен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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4 комментария
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