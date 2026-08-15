У «Дневного дозора» все же было продолжение, но не в России: Бекмамбетов снял этот фильм для Голливуда

Мало кто из фанатов дилогии знает об этом.

Кажется, история «Ночного» и «Дневного дозоров» давно закончилась, но у Тимура Бекмамбетова когда-то был план продолжения. И самое интересное — режиссер видел в нем не просто очередной фильм по книгам Сергея Лукьяненко, а возможность развить историю взросления главного героя.

У «Дозоров» могло быть продолжение

«Ночной дозор» в свое время стал для российского кино настоящим событием. Фильм показал, что отечественное жанровое кино может быть масштабным, эффектным и при этом использовать знакомую московскую реальность как часть фантастического мира.

По словам Бекмамбетова, интерес к продолжению действительно существовал. Сценарий третьего фильма у режиссера был, но проект так и не получил развития. При этом к нему периодически возвращались — по словам Бекмамбетова, о продолжении вспоминали примерно каждые полгода.

В итоге режиссер отправился в Голливуд и снял «Особо опасен». И сам Бекмамбетов считает эту картину своеобразным продолжением идей «Дозоров».

Почему «Особо опасен» стал продолжением «Дозоров»

Бекмамбетов объяснял, что между фильмами гораздо больше общего, чем может показаться. В обоих случаях обычный человек внезапно обнаруживает существование совершенно другого мира.

Как говорил режиссер:

«В итоге я ушел делать “Особо опасен”, для меня он стал продолжением “Дозоров”. Это, так сказать, “Дозор” с большим бюджетом».

И дело не только в спецэффектах. В центре обеих историй находится взросление героя, который привык жить по инерции и не принимать самостоятельных решений. Внезапно он узнает о тайном обществе, существующем буквально внутри привычного ему города, и вынужден понять, кем хочет быть.

Бекмамбетов также отмечал, что «Дозоры» и «Особо опасен» объединяет тема человека, который открывает для себя новый мир и постепенно учится принимать решения.

А что было бы в настоящем продолжении?

Вот здесь остается только гадать. Бекмамбетов рассказал о существовавшем сценарии, но подробностей его сюжета нет. Известно лишь, что проект не получил развития.

Поэтому говорить, что «Ночной дозор 3» уже существует или официально готовится, было бы неправильно. Скорее, у нас есть куда более интересная история: продолжение когда-то действительно планировалось, но вместо него появился голливудский фильм, который сам режиссер считает своеобразным наследником «Дозоров».

И, честно говоря, от мысли о том, каким мог бы получиться третий фильм спустя столько лет, становится даже немного обидно. У Бекмамбетова уже был сценарий — осталось только представить, что было бы, если бы он тогда получил шанс его снять.

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