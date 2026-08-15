Тест для двоих: угадайте 5 советских фильмов по цитатам о любви — и проверьте свою вторую половинку

Советское кино подарило немало фильмов о любви, которые и сегодня легко узнать по одной знакомой фразе. В них говорили о первом чувстве, семейной жизни, разлуке, ревности и встречах после долгих лет.

Но будут и такие цитаты, которые заставят ненадолго задуматься. В этом тесте мы собрали пять фильмов СССР, где любовь играет главную роль.

Попробуйте пройти его вместе со своей половинкой и проверить, кто из вас лучше помнит любимое кино. Заодно поймете, насколько хорошо вы знаете советскую классику о чувствах.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.