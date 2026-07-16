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На деревню дедушке 2
Расписание На деревню дедушке 2 (2026) в Петропавловске на сегодня
Расписание На деревню дедушке 2 (2026) в Петропавловске на сегодня
На деревню дедушке 2
Юрий Стоянов конкурирует с Федором Добронравовым за внимание внука
комедия, семейный
2026 / Россия
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Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 16 июля 2026
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 17 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 18 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 19 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 20 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 21 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
Расписание На деревню дедушке 2 в Петропавловске на 22 июля 2026
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
11:20
от 1900 ₸
13:20
от 1900 ₸
15:20
от 1900 ₸
19:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 1700 ₸
12:00
от 2700 ₸
15:55
от 2700 ₸
19:00
от 2000 ₸
21:15
от 3000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
17:05
от 1300 ₸
18:45
от 1800 ₸
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