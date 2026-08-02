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В итальянских архивах нашли секретное досье на Хюррем: она была вовсе не из Крыма — и не Роксолана

2 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Попробуем разобраться с этой теорией.

После выхода «Великолепного века» многие зрители были уверены, что знают историю Хюррем-султан почти во всех подробностях. Однако время от времени появляются публикации, обещающие раскрыть «настоящую правду» о любимице Сулеймана.

Одна из самых обсуждаемых версий связана с так называемым итальянским досье, которое якобы полностью меняет представление о происхождении Хюррем. Но действительно ли эти сенсационные заявления подтверждаются историей?

Откуда появилась версия об итальянском происхождении

В последние годы в интернете широко обсуждается теория, согласно которой Хюррем могла происходить не с территории современного Крыма, как принято считать, а из знатного итальянского рода.

Авторы этой версии ссылаются на документы из итальянских архивов и утверждают, что в некоторых источниках женщину называют Маргеритой Марсили. Более того, иногда можно встретить заявления, будто европейские дипломаты считали будущую супругу султана «своим человеком» при османском дворе.

Именно поэтому подобные публикации часто называют «итальянским досье» на Хюррем.

Что говорят историки

Однако большинство специалистов относятся к этой версии крайне осторожно.

На сегодняшний день убедительных исторических доказательств того, что Хюррем была итальянской аристократкой, не существует. Основной версией по-прежнему остается происхождение будущей султанши из Восточной Европы, а имя Роксолана появилось благодаря распространенному в Европе обозначению выходцев из этих земель.

Историки также напоминают, что многие документы XVI века дошли до нас лишь в виде дипломатических донесений, слухов и пересказов. Поэтому далеко не каждое упоминание можно считать установленным фактом.

Почему эта история до сих пор вызывает интерес

Кадр из сериала «Великолепный век»

«Великолепный век» показал путь Хюррем от пленницы до одной из самых влиятельных женщин Османской империи. Неудивительно, что вокруг ее биографии продолжают возникать новые теории.

Однако именно отсутствие достоверных сведений о ранних годах жизни султанши и делает ее фигуру такой загадочной. Любая новая находка в архивах сразу становится поводом для громких публикаций, хотя далеко не все подобные открытия получают подтверждение в научном сообществе.

История Хюррем до сих пор хранит немало белых пятен, поэтому интерес к ее личности не угасает спустя почти пять столетий. Но сенсационные заявления об «итальянском досье» пока остаются скорее любопытной гипотезой, чем доказанным историческим фактом.

Именно поэтому стоит отделять красивые легенды от того, что действительно подтверждается сохранившимися источниками.

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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