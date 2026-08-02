Андрей Смоляков «променял» Первый на НТВ: в новой криминальной драме звезда «Мосгаза» наконец без шляпы и своего отдела

Андрей Смоляков — один из тех актёров, который уже стал символом добротного российского детектива. На протяжении многих лет зрители привыкли видеть его в образе майора Черкасова из ретро-драмы «Мосгаз», которая прочно ассоциируется с Первым каналом.

Но теперь артист решил сменить не только «кнопку», но и амплуа: в новой криминальной истории на НТВ «Наследник» он предстанет совсем в ином образе.

Сюжет сериала

Главный герой — майор полиции Максим Самойлов — приходит в сознание на месте гибели молодой женщины Инги, невесты его отца, крупного предпринимателя Виктора Самойлова. Убийство исполнено в манере опасного серийного преступника, который больше года практикует одну и ту же жестокую расправу: заливает жертвам в горло расплавленный металл.

Из-за черепно-мозговой травмы Максим не может восстановить события прошедшей ночи, но почти все улики говорят против него.

Пока оперативники собирают доказательства его причастности, бывшая возлюбленная Ирина пытается восстановить истинную картину произошедшего. В ходе собственного расследования Максим постепенно выходит на мрачные секреты, которые долгие годы хранила его собственная семья. Как выясняется, его отец давно установил полный контроль над жизнью города.

Детали сериала

Работа над новым детективом уже стартовала в Пермском крае. Ключевую роль в проекте исполнит Артём Крылов, а его экранного отца — влиятельного Виктора — воплотит на экране Андрей Смоляков. Всего запланировано 12 серий.

Премьеру покажет телеканал НТВ. Дата релиза пока не объявлена.

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