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Этот фильм со Стэйтэмом должен был стать вторым «Властелином колец», а оказался провалом с позорными 4% на RT

2 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Во имя короля: История осады подземелья» (2007)

Зрители уверены, что это худший проект актера.

В 2001 году режиссёр Питер Джексон совершил настоящий переворот в мире фэнтези, перенеся на экран культовый роман Джона Толкина «Властелин колец». Долгая дорога хоббитов, безупречно подобранные актёры и музыкальное сопровождение — трилогия фактически задала планку для всего последующего жанра. Неудивительно, что после столь оглушительного успеха кинокомпании одна за другой принялись искать свою «большую фэнтези-франшизу».

Некоторым проектам, вроде «Гарри Поттера», действительно удалось достичь сопоставимого резонанса, однако большинство попыток оказались неудачными. И одна из таких картин, фильм «Во имя короля: История осады подземелья», где главную роль исполнил Джейсон Стэйтем, служит едва ли не самым показательным примером провала.

Сюжет фильма

События стартуют с нападения на мирную деревню — оркоподобные существа убивают сына местного фермера, а его жену уводят в плен. Герой в компании верных друзей отправляется в опасный путь, чтобы вызволить близких. По ходу странствий он неожиданно узнаёт, что его кровь связана с королевской династией — своего рода невольная параллель с линией Арагорна из толкиновского эпоса.

Создатели ленты явно стремились уловить дух фэнтезийного бума нулевых, сделав ставку на имя Джейсона Стэйтема, тогда ещё набиравшего популярность. Однако ограниченный бюджет и слабая драматургия сыграли злую шутку: в итоге проект получил репутацию худшей работы актера.

Кадр из фильма «Во имя короля: История осады подземелья» (2007)

Провал фильма

Что именно пошло не так?

Прежде всего, режиссура: Уве Болл, уже снискавший сомнительную славу благодаря экранизациям видеоигр, предложил на этот раз очередную сюжетную конструкцию с плохо читаемой логикой.

Не менее странным выглядит и актёрский подбор. Рону Перлману доверили роль монарха, а Берту Рейнольдсу — образ волшебника, и оба этих персонажа смотрятся карикатурно.

К тому же визуальные эффекты на момент выхода казались устаревшими даже по меркам 2007 года: компьютерные орки и битвы не производили должного впечатления и отдавали дешевизной.

При бюджете в 60 миллионов долларов лента сумела заработать лишь около 13 миллионов и удостоилась крайне нелестных рецензий — показатель одобрения на Rotten Tomatoes составил всего 4%. Этот опыт послужил наглядным уроком того, как не следует пытаться повторить формулу успеха «Властелина колец».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Во имя короля: История осады подземелья» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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