Спросила у ИИ, кто лучший Человек-Паук: нет, не Тоби Магуайр из трилогии Сэма Рэйми

За долгую историю существования комиксов о Человеке-пауке этот супергерой не раз появлялся на киноэкранах — каждый раз в новом исполнении. Знаменитый красно-синий костюм примеряли на себя Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд, и у каждого из них сложился свой образ культового персонажа.

Мы решили обратиться к искусственному интеллекту и узнать, чья версия Паука, по мнению нейросети, получилась наиболее удачной.

Тоби Магуайр

Сильные стороны:

Исполнитель прекрасно передал ту самую неуклюжесть и растерянность, которые так свойственны Питеру Паркеру — его застенчивость, внутренние сомнения и постепенное превращение в героя выглядели очень органично. К тому же именно эта версия во многом сформировала канон супергеройского кино 2000-х, задав высокие стандарты для всего жанра.

Слабые места:

Образ получился несколько возрастным для роли старшеклассника — особенно в третьей части это бросалось в глаза. Кроме того, фирменные остроты и сарказм, которыми славится Питер Паркер на страницах комиксов, здесь отсутствуют.

Эндрю Гарфилд

Сильные стороны:

Этот актёр сумел найти органичный баланс — его Питер Паркер был одновременно остроумным, живым и по-подростковому энергичным, а Человек-паук запомнился ловкостью и яркой пластикой. Особого внимания заслуживает экранная химия персонажа с Гвен Стэйси.

Слабые места:

Сюжеты двух лент оказались слабоваты, а вторая часть особенно пострадала от перенасыщенности злодеями. К тому же Питер порой выглядел слишком уверенным и «крутым», что не совсем вязалось с застенчивым «ботаником», знакомым читателям комиксов.

Том Холланд

Сильные стороны:

Холланд, пожалуй, наиболее органично вписался в образ школьника — даже будучи уже взрослым, он убедительно сыграл юного Питера, сохранив живую, непосредственную энергию. Актёр отлично справлялся как с комедийными моментами, так и с глубокими драматическими сценами: его реакция на гибель Мстителей в «Войне бесконечности» стала одной из самых мощных во всей франшизе.

Слабые стороны:

В первых сольных фильмах Спайдермен ощущался скорее как часть команды Мстителей, а не как самодостаточный герой. Кроме того, личных испытаний, затрагивающих внутренний мир Питера, было немного. Хотя, вероятно, эту проблему решит грядущая новинка «Человек-паук: Новый день».

Личный топ по мнению ИИ:

— Том Холланд признан лучшим за органичное соединение юмора и драматической глубины персонажа.

— Эндрю Гарфилд отмечен за природную харизму и не полностью раскрытый, но многообещающий потенциал.

— Тоби Магуайр занял третью строчку, получив признание в первую очередь за ностальгическую ценность.

Однако предпочтения настоящих зрителей оказались иными. Несколько лет назад портал IGN провёл масштабный опрос, и на первом месте оказался именно Магуайр из трилогии начала 2000-х, на которой выросли миллениалы — зрители отдали голоса за его версию как за самую любимую и близкую по духу.

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