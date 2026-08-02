Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, кто лучший Человек-Паук: нет, не Тоби Магуайр из трилогии Сэма Рэйми

Спросила у ИИ, кто лучший Человек-Паук: нет, не Тоби Магуайр из трилогии Сэма Рэйми

2 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Вариант нейросети довольно спорный.

За долгую историю существования комиксов о Человеке-пауке этот супергерой не раз появлялся на киноэкранах — каждый раз в новом исполнении. Знаменитый красно-синий костюм примеряли на себя Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд, и у каждого из них сложился свой образ культового персонажа.

Мы решили обратиться к искусственному интеллекту и узнать, чья версия Паука, по мнению нейросети, получилась наиболее удачной.

Тоби Магуайр

Сильные стороны:

Исполнитель прекрасно передал ту самую неуклюжесть и растерянность, которые так свойственны Питеру Паркеру — его застенчивость, внутренние сомнения и постепенное превращение в героя выглядели очень органично. К тому же именно эта версия во многом сформировала канон супергеройского кино 2000-х, задав высокие стандарты для всего жанра.

Слабые места:

Образ получился несколько возрастным для роли старшеклассника — особенно в третьей части это бросалось в глаза. Кроме того, фирменные остроты и сарказм, которыми славится Питер Паркер на страницах комиксов, здесь отсутствуют.

Кадр из фильма «Человек-паук» (2002)

Эндрю Гарфилд

Сильные стороны:

Этот актёр сумел найти органичный баланс — его Питер Паркер был одновременно остроумным, живым и по-подростковому энергичным, а Человек-паук запомнился ловкостью и яркой пластикой. Особого внимания заслуживает экранная химия персонажа с Гвен Стэйси.

Слабые места:

Сюжеты двух лент оказались слабоваты, а вторая часть особенно пострадала от перенасыщенности злодеями. К тому же Питер порой выглядел слишком уверенным и «крутым», что не совсем вязалось с застенчивым «ботаником», знакомым читателям комиксов.

Кадр из фильма «Новый Человек-паук» (2012)

Том Холланд

Сильные стороны:

Холланд, пожалуй, наиболее органично вписался в образ школьника — даже будучи уже взрослым, он убедительно сыграл юного Питера, сохранив живую, непосредственную энергию. Актёр отлично справлялся как с комедийными моментами, так и с глубокими драматическими сценами: его реакция на гибель Мстителей в «Войне бесконечности» стала одной из самых мощных во всей франшизе.

Слабые стороны:

В первых сольных фильмах Спайдермен ощущался скорее как часть команды Мстителей, а не как самодостаточный герой. Кроме того, личных испытаний, затрагивающих внутренний мир Питера, было немного. Хотя, вероятно, эту проблему решит грядущая новинка «Человек-паук: Новый день».

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Личный топ по мнению ИИ:

— Том Холланд признан лучшим за органичное соединение юмора и драматической глубины персонажа.

— Эндрю Гарфилд отмечен за природную харизму и не полностью раскрытый, но многообещающий потенциал.

— Тоби Магуайр занял третью строчку, получив признание в первую очередь за ностальгическую ценность.

Однако предпочтения настоящих зрителей оказались иными. Несколько лет назад портал IGN провёл масштабный опрос, и на первом месте оказался именно Магуайр из трилогии начала 2000-х, на которой выросли миллениалы — зрители отдали голоса за его версию как за самую любимую и близкую по духу.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), «Новый Человек-паук» (2012), «Человек-паук» (2002), мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Англичанки без химии отмывают сковородки от масла: 1 добавка в горячую воду растворяет жир Англичанки без химии отмывают сковородки от масла: 1 добавка в горячую воду растворяет жир Читать дальше 3 августа 2026
Только эти два фильма по Стивену Кингу сорвали 9,1 на «Кинопоиске»: «Сияние» даже рядом не стояло Только эти два фильма по Стивену Кингу сорвали 9,1 на «Кинопоиске»: «Сияние» даже рядом не стояло Читать дальше 2 августа 2026
Михалков назвал американский фильм, который надо посмотреть каждому: в России о нем слышали единицы Михалков назвал американский фильм, который надо посмотреть каждому: в России о нем слышали единицы Читать дальше 2 августа 2026
Переводчица «Одиссеи» назвала фильм Нолана отвратительным и неубедительным: вот что не так с экранизацией Переводчица «Одиссеи» назвала фильм Нолана отвратительным и неубедительным: вот что не так с экранизацией Читать дальше 1 августа 2026
Кто самый сильный из всех Терминаторов: Т-800 по сравнению с ним просто тюфяк Кто самый сильный из всех Терминаторов: Т-800 по сравнению с ним просто тюфяк Читать дальше 1 августа 2026
Во всем «Властелине колец» Толкин обожал только 2 сцены: Джексон вырезал обе, так что многие о них даже не знают Во всем «Властелине колец» Толкин обожал только 2 сцены: Джексон вырезал обе, так что многие о них даже не знают Читать дальше 1 августа 2026
Настоящую смерть Сарумана в фильмах так и не показали: Питер Джексон и тут пошел против Толкина Настоящую смерть Сарумана в фильмах так и не показали: Питер Джексон и тут пошел против Толкина Читать дальше 31 июля 2026
Джона Коннора в «Терминаторе» так зовут неслучайно: о финале можно было бы догадаться, взглянув на инициалы Джона Коннора в «Терминаторе» так зовут неслучайно: о финале можно было бы догадаться, взглянув на инициалы Читать дальше 30 июля 2026
96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли 96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли Читать дальше 29 июля 2026
2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка» 2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка» Читать дальше 29 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше