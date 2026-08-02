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Киноафиша Статьи Этот фильм 1988 года не зря называют советским «Основным инстинктом»: есть даже та самая сцена на стуле

Этот фильм 1988 года не зря называют советским «Основным инстинктом»: есть даже та самая сцена на стуле

2 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Основной инстинкт»

В кадре Александра Захарова вела себя куда скромнее, чем Шэрон Стоун.

«Основной инстинкт» — эротический триллер, который до сих пор остаётся эталоном жанра. В СССР подобных фильмов не снимали, но одна картина всё же вызвала сравнения с голливудским хитом. «Криминальный талант» не зря называют советским «Основным инстинктом», хотя он вышел за 4 года до голливудской премьеры.

Конечно, там не было столь откровенных провокаций, но это тоже лента с интригой, детективной линией и роковой героиней. Удивительно, но пересечения можно найти даже в культовой сцене на стуле. Хотя персонаж Александры Захаровой ведет себя куда скромнее Шэрон Стоун.

Сюжет

В центре сюжета — противостояние следователя и аферистки. Милиционер Рябинин — принципиальный, семейный, с чёткими моральными ориентирами — ведёт поиск по городу. Его цель — девушка, которая мастерски обманывает мужчин, выдавая себя за кого угодно. Она использует снотворное, получает чужие переводы и каждый раз уходит от погони, не брезгуя обкрадывать даже тех, кто её преследует.

Её главное оружие — способность перевоплощаться и находить подход к людям. Рябинин, несмотря на свою принципиальность, испытывает к ней нечто вроде профессионального уважения: он наблюдает за её действиями и в какой-то момент перестаёт видеть в ней только преступницу.

Кадр из фильма «Криминальный талант»

Сравнение с «Основным инстинктом»

Сюжет ленты не столько про раскрытие преступлений, сколько про столкновение характеров. Основная интрига строится на напряжённых диалогах между героиней Александры Захаровой и следователем, которого сыграл Алексей Жарков. В центре — разговоры в замкнутом пространстве, где каждый пытается переиграть собеседника на его поле.

Зрители отмечают, что картина точно воспроизводит дух конца 1980-х — времени, когда прежние устои теряли силу. Создателям удалось показать не просто детектив, а картину общества, в котором пересматривались старые правила и возникали новые модели поведения. Финал, о котором спорят до сих пор, добавляет проекту глубину.

«Создатели отказались от однозначной развязки, оставив открытым вопрос о дальнейшей судьбе главной героини. Эта недосказанность, по мнению многих зрителей, делает фильм актуальным и сегодня, заставляя вновь искать собственный ответ на главный вопрос истории», — пишет автор Дзен-канала «Лучшее из 90-х».

Кстати, в «Основном инстинкте» финал тоже получился неоднозначным.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Криминальный талант» (1988), «Основной инстинкт» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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