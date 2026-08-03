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Киноафиша Статьи 3 самых популярных сериала Netflix прямо сейчас: у №1 рекордные 130,8 млн просмотров

3 самых популярных сериала Netflix прямо сейчас: у №1 рекордные 130,8 млн просмотров

3 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Проанализировали топы, чтобы узнать «любимчиков» публики.

Стриминг-гигант Netflix переживает очередной всплеск популярности: сразу несколько проектов буквально взорвали чарты и заставили миллионы зрителей по всему миру забыть о сне. Мы проанализировали текущие рейтинги и выбрали три самых громких сериала, которые удерживают лидерство уже не первую неделю.

3 место, «Его и ее», 98,2 млн просмотров

Одна из главных сенсаций текущего сезона — детективный триллер с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон, вышедший на платформе в начале января и практически сразу приковавший внимание публики. В течение трёх недель подряд проект занимал верхнюю строчку мирового рейтинга, а затем набрал в сумме 98,2 миллиона просмотров.

Главная героиня — журналистка Анна Эндрюс, которая ведёт замкнутую жизнь и добровольно отказалась от профессиональной карьеры и личных связей. Однако известие о гибели подруги детства заставляет её вернуться в родной городок Далонега.

Её появление вызывает явное раздражение у детектива Джека Харпера, руководящего расследованием. Вместо сотрудничества он начинает подозревать Анну в причастности к преступлению.

Кадр из сериала «Его и ее»

2 место, «Я тебя отыщу», 101,7 млн просмотров

Харлан Кобен продолжает уверенно закреплять за собой статус одного из главных поставщиков хитов для платформы. Новый триллер по его книге стремительно штурмовал рейтинги и за шесть недель набрал 101,7 миллиона просмотров.

Дэвид Берроуз отбывает пожизненное заключение за убийство, которого не совершал, — он осуждён за гибель собственного сына Мэттью. Неожиданно его навещает бывшая невестка Рэйчел Миллс с шокирующей новостью: у неё появились основания полагать, что Мэттью всё ещё жив. Охваченный надеждой Дэвид решается на побег, чтобы любой ценой найти сына и восстановить справедливость.

Кадр из сериала «Я тебя отыщу»

1 место, «Бриджертоны» (4 сезон), 130,8 млн просмотров

Костюмная мелодрама, уже ставшая культовой, вновь доказала свою неуязвимость: четвёртый сезон собрал впечатляющие 130,8 миллиона просмотров и продержался в десятке лидеров целых девять недель. Во многом такой успех объясняется продуманной стратегией проката — создатели разбили сезон на две части с интервалом в месяц между релизами.

В центре — Бенедикт Бриджертон, который стал главным завидным женихом Лондона. Его сердце принадлежит Софи, однако герой оказывается перед непростым выбором: следовать зову чувств или подчиниться строгим правилам и ожиданиям семьи.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Его и ее», «Я тебя отыщу», «Бриджертоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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