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Тоже терпеть не можете финал «Игры престолов»? Нашла идеальную серию, на которой надо было бросить сериал

2 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

В таком случае можно обойтись без разочарований.

«Игра престолов» — сериал, который обсуждают до сих пор. Финал для многих остался спорным, и некоторые фанаты нашли способ исправить ситуацию. Оказывается, есть серия, после которой сериал можно смело выключать — и ощущение будет полным, логичным и эмоционально завершённым.

Об «Игре престолов»

В начале своего пути «Игра престолов» выглядела как событие, которое случается раз в десятилетие. У проекта было всё: харизматичные актёры, напряжённая борьба за власть и сражения, от которых захватывало дух. Сериал стал частью массовой культуры — зрители ждали новые эпизоды как праздника, а обсуждения длились неделями.

Перелом наступил, когда экранная версия обогнала книжную основу. Пока сценаристы опирались на роман Джорджа Мартина, держался и уровень. Но примерно с четвёртого сезона стало заметно, что история теряет внутреннюю логику, а после седьмого качество упало окончательно.

Восьмой сезон стал точкой, которая все вообще перечеркнула. Персонажи действовали вопреки собственным характерам. Финал оставил ощущение скомканности. Грандиозная история завершилась торопливо и неубедительно.

Когда нужно закончить

И всё же первые сезоны остаются эталоном для многих сериалов — даже спустя годы. Они доказывают, что диалоги могут удерживать внимание не хуже экшена, а политические игры — увлекать сильнее сражений. И если остановиться примерно после шестого сезона, впечатление от саги останется целостным и, скорее всего, положительным.

10 серия 6 сезона завершается на высокой ноте. Серсея устраняет врагов в Великой Септе, но расплачивается за это потерей сына. Томмен не выдерживает гибели возлюбленной, сводит счеты с жизнью, и Серсея остаётся на Железном Троне.

Кадр из сериала «Игра престолов»

В это же время Джона провозглашают Королём Севера, Арья сводит счёты с Уолдером Фреем, а Бран раскрывает тайну происхождения Сноу, который вовсе не бастард Старков.

На последних минутах Дейенерис отправляется в Вестерос, оставив править Миэрином и Заливом Работорговцев вместо себя Даарио и Тириона в качестве десницы. И этот момент дает нужную интригу, которую можно было подвесить в воздухе и не доводить до финала, уверены фанаты.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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