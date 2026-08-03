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Киноафиша Статьи Мама 17 детей выбрала 10 фильмов, которые надо посмотреть всем женщинам: в списке есть и советские хиты

Мама 17 детей выбрала 10 фильмов, которые надо посмотреть всем женщинам: в списке есть и советские хиты

3 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мачеха» (1973)

Подборка посвящена представительницам прекрасного пола.  

У каждого зрителя есть свой список любимых фильмов — субъективный, эмоциональный, часто не совпадающий с мнением критиков. Однако к некоторым рекомендациям стоит прислушаться с особым вниманием. Особенно если они исходят от тех, чей жизненный опыт выходит за рамки обычного.

Блогер и мама 17 детей Валентина Красникова поделилась своим списком фильмов, которые, по её мнению, стоит посмотреть каждой женщине, чтобы найти вдохновение на новые свершения. В её подборке нет мейнстрима — скорее проверенные временем и личным опытом картины.

1. «Скрытые фигуры» (2016)

Три темнокожие женщины-математика работают в НАСА в 1960-е и помогают вывести на орбиту первого американского астронавта, преодолевая расовые и гендерные барьеры.

«История про ум, веру, силу и вкус — посмотрите хотя бы ради оттенков платьев и характера», — отметила Красникова. ⠀

Кадр из фильма «Скрытые фигуры» (2016)

2. «Женщины» (2008)

Группа подруг из высшего общества переживает кризисы в личной жизни, когда одна из них узнаёт об измене мужа.

3. «Начни сначала» (2018)

Фальшивое резюме помогает Майе получить работу мечты. Бодрая мелодрама о том, как добиться успеха без диплома.

Кадр из фильма «Начни сначала» (2018)

4. «Опасный элемент» (2019)

Биографическая драма о жизни, любви и великих открытиях Марии Склодовской-Кюри и ее мужа Пьера Кюри. Вместе они меняют мир науки, открывая новые элементы, но сталкиваются с тем, что их открытия несут как пользу, так и страшную опасность.

«Фильм о том, как можно быть женщиной, мамой, вдовой — и изменить ход науки», — отметила блогер.

5. «Джой» (2015)

История американской предпринимательницы, которая создала империю по продаже чудо-швабр, пройдя через развод и финансовые трудности.

6. «Софья Ковалевская» (1985)

Фильм о первой в мире женщине-профессоре математики, её борьбе за науку и личное счастье.

«Советское кино, которое нужно показать дочерям — чтобы помнили, как выглядела настоящая женская сила», — написала Красникова. ⠀

7. «Жена смотрителя зоопарка» (2017)

Во время Второй мировой войны жена директора Варшавского зоопарка помогает прятать евреев, используя пустые клетки для укрытия беглецов.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка» (2017)

8. «Женщина в огне» (2019)

История 32-летней Дебры, у которой бесследно пропадает дочь-подросток, оставляя ей на воспитание новорожденного внука.

9. «Мачеха» (1973)

Фильм рассказывает о том, как в счастливую и дружную семью Павла и Шуры Олеванцевых неожиданно приходит известие о смерти бывшей возлюбленной Павла и появлении его восьмилетней осиротевшей дочери Светы. Шура решает забрать девочку к себе, после чего сталкивается с тяжелым процессом адаптации ребенка, замкнутостью Светы и необходимостью доказать ей свою искреннюю материнскую любовь.

Кадр из фильма «Мачеха» (1973)

10. «Невидимая сторона» (2009)

Реальная история благополучной семьи, которая взяла на воспитание бездомного подростка и помогла ему стать профессиональным футболистом.

«Фильм о силе принятия и о том, как одна женщина может изменить чью-то судьбу», — резюмировала блогер.

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Фото: Кадры из фильмов «Скрытые фигуры» (2016), «Мачеха» (1973), «Жена смотрителя зоопарка» (2017), «Начни сначала» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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