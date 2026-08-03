Мама 17 детей выбрала 10 фильмов, которые надо посмотреть всем женщинам: в списке есть и советские хиты

У каждого зрителя есть свой список любимых фильмов — субъективный, эмоциональный, часто не совпадающий с мнением критиков. Однако к некоторым рекомендациям стоит прислушаться с особым вниманием. Особенно если они исходят от тех, чей жизненный опыт выходит за рамки обычного.

Блогер и мама 17 детей Валентина Красникова поделилась своим списком фильмов, которые, по её мнению, стоит посмотреть каждой женщине, чтобы найти вдохновение на новые свершения. В её подборке нет мейнстрима — скорее проверенные временем и личным опытом картины.

1. «Скрытые фигуры» (2016)

Три темнокожие женщины-математика работают в НАСА в 1960-е и помогают вывести на орбиту первого американского астронавта, преодолевая расовые и гендерные барьеры.

«История про ум, веру, силу и вкус — посмотрите хотя бы ради оттенков платьев и характера», — отметила Красникова. ⠀

2. «Женщины» (2008)

Группа подруг из высшего общества переживает кризисы в личной жизни, когда одна из них узнаёт об измене мужа.

3. «Начни сначала» (2018)

Фальшивое резюме помогает Майе получить работу мечты. Бодрая мелодрама о том, как добиться успеха без диплома.

4. «Опасный элемент» (2019)

Биографическая драма о жизни, любви и великих открытиях Марии Склодовской-Кюри и ее мужа Пьера Кюри. Вместе они меняют мир науки, открывая новые элементы, но сталкиваются с тем, что их открытия несут как пользу, так и страшную опасность.

«Фильм о том, как можно быть женщиной, мамой, вдовой — и изменить ход науки», — отметила блогер.

5. «Джой» (2015)

История американской предпринимательницы, которая создала империю по продаже чудо-швабр, пройдя через развод и финансовые трудности.

6. «Софья Ковалевская» (1985)

Фильм о первой в мире женщине-профессоре математики, её борьбе за науку и личное счастье.

«Советское кино, которое нужно показать дочерям — чтобы помнили, как выглядела настоящая женская сила», — написала Красникова. ⠀

7. «Жена смотрителя зоопарка» (2017)

Во время Второй мировой войны жена директора Варшавского зоопарка помогает прятать евреев, используя пустые клетки для укрытия беглецов.

8. «Женщина в огне» (2019)

История 32-летней Дебры, у которой бесследно пропадает дочь-подросток, оставляя ей на воспитание новорожденного внука.

9. «Мачеха» (1973)

Фильм рассказывает о том, как в счастливую и дружную семью Павла и Шуры Олеванцевых неожиданно приходит известие о смерти бывшей возлюбленной Павла и появлении его восьмилетней осиротевшей дочери Светы. Шура решает забрать девочку к себе, после чего сталкивается с тяжелым процессом адаптации ребенка, замкнутостью Светы и необходимостью доказать ей свою искреннюю материнскую любовь.

10. «Невидимая сторона» (2009)

Реальная история благополучной семьи, которая взяла на воспитание бездомного подростка и помогла ему стать профессиональным футболистом.

«Фильм о силе принятия и о том, как одна женщина может изменить чью-то судьбу», — резюмировала блогер.

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