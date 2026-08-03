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Киноафиша Статьи Нашла 3 российских триллера, от которых кровь стынет в жилах: №1 — новинка 2026 года в духе Netflix

Нашла 3 российских триллера, от которых кровь стынет в жилах: №1 — новинка 2026 года в духе Netflix

3 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Трофей»

Напряженные и с закрученным сюжетом.

Если вам нравятся фильмы, в которых герои оказываются в смертельной ловушке, а напряжение не отпускает до самого финала, эта подборка точно заслуживает внимания. Мы выбрали три свежих российских триллера, в которых каждая ошибка может стать последней.

«Пропасть» (2026)

Романтическое свадебное путешествие оборачивается настоящим кошмаром после авиакатастрофы. Даша, ее муж Саша и бывший возлюбленный Артем оказываются буквально подвешенными над глубокой горной пропастью.

Перепутавшиеся парашютные стропы, лесные пожары внизу и отсутствие связи превращают ситуацию в смертельную ловушку. Героям приходится не только искать способ выбраться живыми, но и разбираться в сложных отношениях, когда времени на ошибки уже не остается.

«Пропасть» делает ставку не на экшен, а на постоянное напряжение, заставляя переживать за персонажей до последних минут.

«Голосовой помощник» (2025)

Кадр из фильма «Голосовой помощник»

Что должно было стать обычной встречей старых друзей, неожиданно превращается в психологический триллер.

Компания собирается в загородном доме, где умная колонка предлагает раскрыть тайну гибели их общей знакомой. Постепенно голосовой помощник начинает озвучивать факты, которые никто не должен знать, а безобидная игра превращается в опасное расследование.

Фильм удачно сочетает детектив, психологическое напряжение и современные технологии, показывая, как прошлые тайны способны разрушить даже самые крепкие отношения.

«Трофей» (2025)

Лина приезжает вместе с любимым человеком на охотничью базу в Карелии, рассчитывая на спокойный отдых. Но очень скоро девушка становится добычей в жестокой игре, которую устраивают вооруженные преследователи.

Оставшись одна среди бескрайней тайги, героиня вынуждена использовать смекалку, чтобы выжить. Суровая природа становится ее единственным союзником, а каждый неверный шаг может привести к гибели.

«Трофей» понравится тем, кто любит динамичные истории о выживании, где опасность подстерегает буквально за каждым деревом.

Российское кино все чаще обращается к жанру триллера, предлагая зрителям не только динамичные сюжеты, но и напряженную психологическую драму. Если хочется провести вечер в постоянном напряжении и до самого финала не знать, кто сумеет выжить, эти три новинки точно стоит добавить в список для просмотра.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из фильма «Трофей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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