Все уже поняли, что писарем в штабе Багров не был, но что если он вообще не служил? Новая теория раскрывает мрачный смысл «Брата»

Данила Багров из культовой дилогии «Брат» прочно закрепился в сознании зрителей как своего рода национальный супергерой. Он без колебаний расправлялся с противниками и руководствовался собственным, довольно жёстким кодексом чести.

Складывалось устойчивое впечатление, что за таким поведением стоит серьёзная армейская школа. Однако сам герой в ответ на вопросы о прошлом неизменно уклончиво называл себя всего лишь штабным писарем.

Но новая смелая теория, появившаяся в Сети, переворачивает привычное восприятие образа Багрова с ног на голову. Она гласит, что Данила не просто не был писарем — он, возможно, вообще не имел никакого отношения к армии, а вся его военная «биография» — не более чем выдумка

Служба Багрова

Из контекста фильма явно следует, что Данила преуменьшает свой военный опыт и не договаривает. Человек с его выправкой и реакцией вряд ли проводил дни за заполнением бумаг в тыловом штабе — слишком многое выдаёт в нём бойца передовой линии.

Известно также, что его сослуживец удостоился высокой награды — ордена Мужества, и сам герой в исполнении Сергея Бодрова едва ли отставал от товарища по службе.

В одном из эпизодов в кадре появляется армейское фото, где Багров запечатлён вместе с боевыми товарищами. На нём — общевойсковой шлем, а рядом стоящий друг носит лёгкую повязку на голове. Эти детали позволили зрителям сделать предположение, что оба служили в мотострелковых частях, а сам Данила, скорее всего, был в разведподразделении.

Теория об армии

Тем не менее, сейчас комментаторы в Сети вообще сомневаются, что Багров проходил срочную службу. Возможно кадр с «сослуживцами» был взят из какой-то прошлой операции, а персонаж — просто опытный киллер, а не бравый солдат.

«За два года "срочки" таких навыков не получишь. Такие навыки у прапоров и офицеров с выслугой лет 10. И это — очевидный косяк фильма или намек, что Данила всему этому не в армии научился», «Да не был он в армии. Срочника бы не пустили через год в разведку», «Нигде не служил, там полно ошибок по форме одежды», — пишут в Сети.

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