Menu
Kinoafisha
Petropavl, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Na derevnyu dedushke 2
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 (2026) in Petropavl today
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 (2026) in Petropavl today
Na derevnyu dedushke 2
Comedy, Family
2026 / Russia
Watch trailer
Tickets
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
All about film
Today
16
Tomorrow
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Format
All
RU
Group Screenings
Time
Cinemas
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 16 July 2026
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 17 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 18 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 19 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 20 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 21 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
Showtimes for Na derevnyu dedushke 2 in Petropavl on 22 July 2026
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
11:20
from 1900 ₸
13:20
from 1900 ₸
15:20
from 1900 ₸
19:15
from 2200 ₸
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:15
from 1700 ₸
12:00
from 2700 ₸
15:55
from 2700 ₸
19:00
from 2000 ₸
21:15
from 3000 ₸
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
17:05
from 1300 ₸
18:45
from 1800 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree