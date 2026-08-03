Звучит дико, но «Кольца власти» я люблю больше «Властелина колец»: все дело в одном персонаже из сериала

Знаю, что для многих это прозвучит почти как кощунство. Трилогию Питера Джексона считают вершиной фэнтези, и спорить с ее величием бессмысленно. Но если выбирать, что мне интереснее смотреть сегодня, я без колебаний назову «Кольца власти». И главная причина — Саурон.

Во «Властелине колец» он больше похож на легенду

В фильмах Саурон — это абсолютное зло, которого боятся буквально все.

О его могуществе постоянно говорят, армии готовы умереть, лишь бы не дать ему вернуть Кольцо, а само его имя вызывает ужас. Но самого Саурона зритель почти не видит. Он остается огромным Оком, призрачной угрозой где-то за горизонтом. Мы знаем, что он опасен, но практически не понимаем, какой он на самом деле.

Мне всегда этого не хватало. Хотелось увидеть не символ зла, а человека — или, точнее, существо, которое шаг за шагом становится главным злодеем Средиземья.

«Кольца власти» наконец показали Саурона в действии

Именно поэтому сериал оказался для меня настолько интересным.

Здесь Саурон — не мифическая фигура, а живой, неоднозначный персонаж со своими взглядами, философией и целями. Он не размахивает мечом в каждой сцене и не запугивает окружающих грубой силой.

Наоборот, он действует намного опаснее.

Саурон терпеливо плетет паутину лжи, играет на слабостях окружающих и мастерски манипулирует людьми, гномами и даже эльфами, которые живут уже тысячи лет и должны видеть чужие намерения насквозь. Наблюдать за тем, как он постепенно завоевывает доверие, гораздо интереснее, чем просто смотреть на очередную битву добра со злом.

Теперь особенно хочется увидеть третий сезон

После событий второго сезона ожидание продолжения стало для меня еще сильнее.

Больше всего интересно посмотреть, кто именно станет девятью назгулами и как Саурон окончательно подчинит их своей воле. Не меньше интригует создание Единого кольца — одного из самых важных моментов всей истории Средиземья. Именно к этому сериал постепенно ведет зрителей с самого начала.

Конечно, «Властелин колец» навсегда останется великой классикой и одним из лучших фильмов в истории кино. Но лично для меня «Кольца власти» интереснее именно потому, что дают возможность взглянуть на события с совершенно другой стороны.

Вместо далекого воплощения абсолютного зла мы получаем хитрого, харизматичного и опасного Саурона, который медленно, почти незаметно меняет судьбу всего Средиземья. И именно за этой историей мне сейчас хочется следить больше всего.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.