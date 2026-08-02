ТОП-3 самых популярных проекта на ОККО за эту неделю: на первом месте — детективный сериал

Этот проект привлек зрителей еще на этапе анонса.

Каждую неделю стриминговые сервисы публикуют свои рейтинги просмотров, и они отлично показывают, что сейчас действительно обсуждают зрители. На этот раз лидерами Okko стали сразу два сериала и один напряженный триллер, который уже успел привлечь внимание любителей экстремальных историй.

1. «Похищение»

Главным проектом недели стал сериал «Похищение», который занял первое место в рейтинге Okko.

Детективная история держит интригу практически до самого финала, постепенно раскрывая новые детали расследования. Неожиданные сюжетные повороты и напряженная атмосфера сделали сериал главным выбором подписчиков сервиса.

Если вы любите истории, где каждая серия заканчивается новым вопросом, этот проект определенно стоит добавить в список.

2. «Фейк»

На втором месте оказался сериал «Фейк».

В центре сюжета — история, в которой привычная жизнь героев начинает рушиться из-за лжи, обмана и событий, стремительно выходящих из-под контроля. Проект сочетает психологическую драму с детективной интригой, благодаря чему удерживает внимание до самого конца.

Неудивительно, что сериал уже несколько недель остается одним из самых обсуждаемых российских релизов.

3. «Пропасть»

Тройку лидеров замыкает триллер «Пропасть».

История начинается как романтическое путешествие, но быстро превращается в борьбу за выживание. После катастрофы герои оказываются в смертельной ловушке над глубокой пропастью без надежды на быструю помощь.

Картина делает ставку не только на зрелищные сцены, но и на постоянное психологическое напряжение, из-за которого от экрана сложно оторваться.

Судя по рейтингу Okko, именно эти три проекта сегодня вызывают наибольший интерес у зрителей. Если вы как раз выбираете, что посмотреть вечером, начать можно именно с них — все они уже успели попасть в число самых популярных релизов недели.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.