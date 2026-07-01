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Киноафиша Фильмы Одиссея Расписание Одиссея (2026) в Петропавловске на сегодня

Расписание Одиссея (2026) в Петропавловске на сегодня

Одиссея
Одиссея После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана приключения, фэнтези, боевик 2026 / США
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Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Расписание Одиссея в Петропавловске на 23 июля 2026
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
10:30 от 1900 ₸ 13:40 от 1900 ₸ 15:05 от 1900 ₸ 16:50 от 1900 ₸ 18:15 от 2200 ₸ 20:00 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸ 22:15 от 2200 ₸ 23:10 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:00 от 1700 ₸ 13:10 от 2700 ₸ 13:45 от 1700 ₸ 14:55 от 1700 ₸ 18:15 от 2000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 23:05 от 2000 ₸ 23:40 от 2000 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
13:15 от 1300 ₸ 17:50 от 1300 ₸ 19:10 от 1800 ₸ 20:50 от 1800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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