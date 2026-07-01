Расписание Одиссея в Петропавловске на 23 июля 2026 Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж 2D 10:30 от 1900 ₸ 13:40 от 1900 ₸ 15:05 от 1900 ₸ 16:50 от 1900 ₸ 18:15 от 2200 ₸ 20:00 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸ 22:15 от 2200 ₸ 23:10 от 2200 ₸ Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56 2D, RU 10:00 от 1700 ₸ 13:10 от 2700 ₸ 13:45 от 1700 ₸ 14:55 от 1700 ₸ 18:15 от 2000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 23:05 от 2000 ₸ 23:40 от 2000 ₸ Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71 2D, RU 13:15 от 1300 ₸ 17:50 от 1300 ₸ 19:10 от 1800 ₸ 20:50 от 1800 ₸