Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Очень странные дела» — всего лишь копия аниме, которое вышло в 1987 году: даже Одиннадцать взяли оттуда 

«Очень странные дела» — всего лишь копия аниме, которое вышло в 1987 году: даже Одиннадцать взяли оттуда 

31 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В проекте спрятано большое количество «пасхалок».

«Очень странные дела» известны не только атмосферой и ностальгией по 1980-м, но и обилием отсылок к культовым фильмам той эпохи. Однако среди всех влияний особенно выделяется одно, о котором говорят реже, но которое заметно невооружённым глазом — аниме «Акира» 1987 года.

Визуальные решения, сюжетные мотивы и даже отдельные сцены вызывают прямые ассоциации. Некоторые фанаты считают, что создатели сериала не просто вдохновлялись, а «списали» целый ряд элементов.

Сходство проектов

Главная героиня Одиннадцатая словно вобрала в себя черты сразу нескольких ключевых персонажей манги. Её уязвимая внешность отсылает к образу центрального героя, а сложные взаимоотношения с правительственными структурами и внутренний страх перекликаются с историей Такаси — первого, кто столкнулся с последствиями сверхъестественных экспериментов. В то же время, подобно Тэцуо, героиня пытается найти собственное место в мире и осознать природу своих способностей.

Фигура доктора Бреннера при этом вызывает прямые ассоциации с полковником Шикишимой: оба действуют с ледяной расчётливостью.

Кадр из мультфильма «Акира»

Влияние мультика

Впрочем, «Очень странные дела» — далеко не единственный западный проект, обратившийся к наследию «Акиры». Влияние этого аниме заметно далеко за пределами Японии. Например, сёстры Вачовски во многом опирались на его визуальный язык при работе над «Матрицей».

Даже Уэс Андерсон не обошёл стороной — в его анимационной ленте «Остров собак» нетрудно обнаружить отсылки к тому же первоисточнику.

Кристофер Нолан, в свою очередь, заимствовал образ уличной банды в клоунских масках для «Тёмного рыцаря». А в музыкальной индустрии клипы Майкла Джексона и Канье Уэста буквально воспроизводят отдельные культовые кадры. Знаменитый манёвр с резкой остановкой мотоцикла, ставший своего рода визитной карточкой «Акиры», встречается даже в таких неожиданных проектах, как «Покемон» или мультсериал «Время приключений».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Акира» (1987), сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей Читать дальше 1 августа 2026
Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени Читать дальше 1 августа 2026
Прошлым летом этот хит с 96% на RT рвал топы Netflix, а сейчас про него все забыли: почему у «Этернавта» нет второго сезона Прошлым летом этот хит с 96% на RT рвал топы Netflix, а сейчас про него все забыли: почему у «Этернавта» нет второго сезона Читать дальше 31 июля 2026
Из-за этого мрачного детектива от Netflix вы точно пропустите выходные: просидела до финала с открытым ртом Из-за этого мрачного детектива от Netflix вы точно пропустите выходные: просидела до финала с открытым ртом Читать дальше 31 июля 2026
«Соло-прокачка», конечно, крутое аниме, но эти 3 даже лучше: обязательны к просмотру всем фанатам экшена  «Соло-прокачка», конечно, крутое аниме, но эти 3 даже лучше: обязательны к просмотру всем фанатам экшена Читать дальше 30 июля 2026
«"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO «"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO Читать дальше 29 июля 2026
В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали? В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали? Читать дальше 29 июля 2026
Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Читать дальше 28 июля 2026
Уже известна и точная дата, и сюжет: когда выйдет четвертый сезон «Укрытия» Уже известна и точная дата, и сюжет: когда выйдет четвертый сезон «Укрытия» Читать дальше 28 июля 2026
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Читать дальше 1 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше