«Очень странные дела» известны не только атмосферой и ностальгией по 1980-м, но и обилием отсылок к культовым фильмам той эпохи. Однако среди всех влияний особенно выделяется одно, о котором говорят реже, но которое заметно невооружённым глазом — аниме «Акира» 1987 года.

Визуальные решения, сюжетные мотивы и даже отдельные сцены вызывают прямые ассоциации. Некоторые фанаты считают, что создатели сериала не просто вдохновлялись, а «списали» целый ряд элементов.

Сходство проектов

Главная героиня Одиннадцатая словно вобрала в себя черты сразу нескольких ключевых персонажей манги. Её уязвимая внешность отсылает к образу центрального героя, а сложные взаимоотношения с правительственными структурами и внутренний страх перекликаются с историей Такаси — первого, кто столкнулся с последствиями сверхъестественных экспериментов. В то же время, подобно Тэцуо, героиня пытается найти собственное место в мире и осознать природу своих способностей.

Фигура доктора Бреннера при этом вызывает прямые ассоциации с полковником Шикишимой: оба действуют с ледяной расчётливостью.

Влияние мультика

Впрочем, «Очень странные дела» — далеко не единственный западный проект, обратившийся к наследию «Акиры». Влияние этого аниме заметно далеко за пределами Японии. Например, сёстры Вачовски во многом опирались на его визуальный язык при работе над «Матрицей».

Даже Уэс Андерсон не обошёл стороной — в его анимационной ленте «Остров собак» нетрудно обнаружить отсылки к тому же первоисточнику.

Кристофер Нолан, в свою очередь, заимствовал образ уличной банды в клоунских масках для «Тёмного рыцаря». А в музыкальной индустрии клипы Майкла Джексона и Канье Уэста буквально воспроизводят отдельные культовые кадры. Знаменитый манёвр с резкой остановкой мотоцикла, ставший своего рода визитной карточкой «Акиры», встречается даже в таких неожиданных проектах, как «Покемон» или мультсериал «Время приключений».

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