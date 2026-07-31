Настоящую смерть Сарумана в фильмах так и не показали: Питер Джексон и тут пошел против Толкина

Кинотрилогия Питера Джексона по «Властелину колец» давно обрела статус культовой, однако даже самые преданные фанаты не всегда отдают себе отчёт в том, насколько вольная экранизация перед ними. Многие герои на экране лишились своих книжных мотивов, обзавелись другими репликами, а порой и совершенно иной участью.

Некоторые ключевые поступки в картине совершают те, кто в оригинале и близко не стоял к таким событиям. Подобные решения режиссёр объяснял желанием усилить драматизм.

Вселенная, придуманная Толкином, настолько объёмна, что при адаптации неизбежно пришлось пожертвовать целыми сюжетными линиями. Одно из самых заметных нововведений коснулось финала одного из ключевых персонажей — гибели Сарумана, которая в фильме выглядит совершенно иначе, чем у автора.

Смерть Сарумана в фильмах

В кинематографической версии саги финал одного из центральных антагонистов — Сарумана — вышел значительно более драматичным, нежели в толкиновском первоисточнике.

Когда его войска оказываются повержены, преданный слуга Грима в приступе ярости сталкивает чародея с вершины башни Ортханк, и тот находит свою смерть, напоровшись на острые детали осадного механизма внизу.

Смерть Сарумана в книге

В литературном первоисточнике участь Сарумана складывается совсем по-иному. После крушения его сил чародей не погибает, а оказывается в плену у энтов, которые берут его под свою охрану. Однако находчивый маг сумел убедить Древоборода отпустить его на свободу и направился прямиком в Хоббитанию, где к тому моменту местный ставленник Лотто установил жёсткий диктаторский порядок.

Появившись в Шире под новым именем — Шарки, — Саруман довольно быстро подчинил себе местное население, превратив мирных хоббитов в подневольных работников.

Когда главные герои возвращаются домой, они поднимают мятеж и освобождают родные края от захватчиков. При этом участь Сарумана всё равно оказывается печальной: его убивает собственный приспешник Гнилоуст.

Режиссёр Питер Джексон намеренно отказался от этой сюжетной арки при работе над экранизацией. Вводить такое масштабное столкновение в Шире после эпической развязки у Мордора значило бы нарушить стройность повествования.

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