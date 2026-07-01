Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Odyssey Showtimes for The Odyssey (2026) in Petropavl today

Showtimes for The Odyssey (2026) in Petropavl today

The Odyssey
The Odyssey Adventure, Fantasy, Action 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 23 Fri 24 Sat 25 Sun 26 Mon 27 Tue 28 Wed 29
Format
Group Screenings

Showtimes for The Odyssey in Petropavl on 23 July 2026
Atlas Cinema ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
10:30 from 1900 ₸ 13:40 from 1900 ₸ 15:05 from 1900 ₸ 16:50 from 1900 ₸ 18:15 from 2200 ₸ 20:00 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸ 22:15 from 2200 ₸ 23:10 from 2200 ₸
Cinema Park g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:00 from 1700 ₸ 13:10 from 2700 ₸ 13:45 from 1700 ₸ 14:55 from 1700 ₸ 18:15 from 2000 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 23:05 from 2000 ₸ 23:40 from 2000 ₸
Novyy Svet 3D g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
13:15 from 1300 ₸ 17:50 from 1300 ₸ 19:10 from 1800 ₸ 20:50 from 1800 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more