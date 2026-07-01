Showtimes for The Odyssey in Petropavl on 23 July 2026 Atlas Cinema ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh 2D 10:30 from 1900 ₸ 13:40 from 1900 ₸ 15:05 from 1900 ₸ 16:50 from 1900 ₸ 18:15 from 2200 ₸ 20:00 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸ 22:15 from 2200 ₸ 23:10 from 2200 ₸ Cinema Park g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56 2D, RU 10:00 from 1700 ₸ 13:10 from 2700 ₸ 13:45 from 1700 ₸ 14:55 from 1700 ₸ 18:15 from 2000 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 23:05 from 2000 ₸ 23:40 from 2000 ₸ Novyy Svet 3D g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71 2D, RU 13:15 from 1300 ₸ 17:50 from 1300 ₸ 19:10 from 1800 ₸ 20:50 from 1800 ₸