Расписание Миньоны и Монстры в Петропавловске на 9 июля 2026 Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж 2D 10:00 от 1900 ₸ 10:55 от 1900 ₸ 11:45 от 1900 ₸ 12:45 от 1900 ₸ 13:35 от 1900 ₸ 14:35 от 1900 ₸ 15:25 от 1900 ₸ 16:25 от 5000 ₸ 17:15 от 1900 ₸ 18:15 от 2200 ₸ 19:05 от 2200 ₸ 20:05 от 2200 ₸ 20:55 от 2200 ₸ Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56 2D, RU 10:05 от 1700 ₸ 11:30 от 1700 ₸ 12:20 от 1700 ₸ 12:45 от 2700 ₸ 15:25 от 1700 ₸ 16:05 от 1700 ₸ 16:25 от 2700 ₸ 17:10 от 1700 ₸ 18:00 от 2000 ₸ 19:00 от 2000 ₸ 20:10 от 3000 ₸ 20:55 от 2000 ₸ Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71 2D, RU 10:00 от 1100 ₸ 11:35 от 1100 ₸ 13:10 от 1300 ₸ 15:55 от 1300 ₸ 17:35 от 1300 ₸ 19:30 от 1800 ₸ 20:35 от 1800 ₸