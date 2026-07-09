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Киноафиша Фильмы Миньоны и Монстры Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Петропавловске на сегодня

Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Петропавловске на сегодня

Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры приключения, анимация, боевик 2026 / США
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Расписание Миньоны и Монстры в Петропавловске на 9 июля 2026
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
10:00 от 1900 ₸ 10:55 от 1900 ₸ 11:45 от 1900 ₸ 12:45 от 1900 ₸ 13:35 от 1900 ₸ 14:35 от 1900 ₸ 15:25 от 1900 ₸ 16:25 от 5000 ₸ 17:15 от 1900 ₸ 18:15 от 2200 ₸ 19:05 от 2200 ₸ 20:05 от 2200 ₸ 20:55 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:05 от 1700 ₸ 11:30 от 1700 ₸ 12:20 от 1700 ₸ 12:45 от 2700 ₸ 15:25 от 1700 ₸ 16:05 от 1700 ₸ 16:25 от 2700 ₸ 17:10 от 1700 ₸ 18:00 от 2000 ₸ 19:00 от 2000 ₸ 20:10 от 3000 ₸ 20:55 от 2000 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
10:00 от 1100 ₸ 11:35 от 1100 ₸ 13:10 от 1300 ₸ 15:55 от 1300 ₸ 17:35 от 1300 ₸ 19:30 от 1800 ₸ 20:35 от 1800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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