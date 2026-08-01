Почему Кики перестает летать в «Ведьминой службе доставки»? Миядзаки неспроста переписал оригинальную историю

«Ведьмина служба доставки» — один из самых тёплых и уютных фильмов Хаяо Миядзаки. Однако даже в этой светлой истории есть момент, который ставит зрителей в тупик: главная героиня Кики в какой-то момент перестаёт летать. Причем, в книге, по которой снят проект, такого поворота не было.

К середине фильма Кики переживает спад: то, что когда-то приносило радость, превратилось в рутину. Заказы не вызывают воодушевления, клиенты бывают невнимательны, а попытка угодить старушке натыкается на безразличие её внучки.

Дождь, простуда, усталость — и тут её метла перестаёт подниматься в воздух. Ещё один тревожный сигнал: кот Дзидзи перестаёт отвечать, словно между ними исчезла связь.

Художница Урсула даёт простое объяснение: это как творческий ступор. Человек, который разучился творить, не должен заставлять себя через силу. Нужно время, покой, смена занятий — и тогда всё постепенно восстановится. Кики следует этому совету, хотя и не сразу.

В оригинальной книге Эйко Кадоно всё иначе. Кики не теряет способности летать, а её приключения складываются из отдельных добрых эпизодов. Миядзаки, перерабатывая материал, добавил внутренний конфликт. Он сместил акцент с событий на переживания, и именно это делает мультфильм глубже.

В книге нет и сцены с дирижаблем — Кики не спасает Томбо на чужой щётке. Этот эпизод придуман Миядзаки специально: он возвращает героине способность летать через героический поступок

В мультфильме после восстановления способностей Кики по-прежнему не понимает Дзидзи. По трактовке режиссёра, это и есть взросление — часть детства ушла безвозвратно. В американском дубляже 1998 года этот момент смягчили, добавив коту реплику в финале, которой нет в оригинальной японской версии.

Сама Эйко Кадоно изначально отнеслась к изменениям настороженно. Её светлая повесть обрела более драматичный тон, и это вызывало сомнения. Студии пришлось убеждать писательницу в необходимости перемен, чтобы сохранить её участие в процессе.

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