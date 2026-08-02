Концовка «Игры престолов» просто шедевр по сравнению с позорным финалом этого хита Netflix: 2,6 на IMDb — зрители плакали от ужаса

Финал «Игры престолов» уже давно стал примером того, как можно разочаровать миллионы зрителей. Но оказалось, есть сериал, у которого разрыв между общим рейтингом и оценкой финала ещё больше.

При довольно высоких средних баллах «Карточного домика» на IMDb — 8,6 — заключительная серия получила всего 2,6. Финал оказался настолько неожиданным, что зрители не сдержались.

О сериале

На протяжении шести сезонов Фрэнк Андервуд и его супруга Клэр целенаправленно шли к вершине власти. Интриги, устранение конкурентов, мнимые союзы — они методично прокладывали путь в Белый дом.

Проект удостоился множества наград: «Золотой глобус» получили и Кевин Спейси, и Робин Райт. Рейтинг на IMDb держался на уровне 8,6 — зрители не скрывали симпатии к этой циничной и расчётливой паре.

Всё изменилось в 2017 году, когда вокруг Спейси разразился скандал. Актера уволили, но сериал решили не закрывать: шестой сезон построили вокруг Клэр, сделав её первой женщиной-президентом. Однако без Фрэнка политическая драма скатилась к мелодраматическим ходам.

Финал

Финал переступает все разумные пределы. Верный соратник Фрэнка, Даг Стэмпер, неожиданно заявляет, что убил своего босса — якобы ради сохранения его наследия. Вслед за этим начинается странная потасовка, и Клэр наносит Дагу удар канцелярским ножом.

Зрители не сдерживали негодования в Сети: эпизод называли бессвязным, лишённым смысла и, что хуже всего, откровенно скучным. Многие до сих пор недоумевают, как создатели могли довести историю до такого позорного завершения.

Итог — финал получил 2,6 балла на IMDb. Это почти вдвое ниже, чем у последнего эпизода «Игры престолов», который тоже считался провальным (у того — 4 балла).

«Должен признаться, когда я впервые посмотрел финальную серию, то я подумал, что это худший финал в истории телевидения», «Это одна из самых скучных и разочаровывающих концовок крупного шоу, которые я когда-либо видел. Какая неразбериха, хотелось заплакать от ужаса», — пишут в Сети.

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