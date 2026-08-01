Переводчица «Одиссеи» назвала фильм Нолана отвратительным и неубедительным: вот что не так с экранизацией

Она пожалела, что режиссер вдохновлялся текстом, к которому она приложила руку.

Кристофер Нолан выпустил «Одиссею», и споры вокруг неё не утихают. К недавним обсуждениям на этот раз присоединился не кинокритик и не рядовой зритель, а переводчица поэмы Гомера, работавшая с оригиналом.

Её оценка оказалась резкой: она назвала экранизацию «отвратительной и неубедительной». Причина не в качестве съёмки или актёрской игре, а в восприятии самой сути текста.

Эмили Уилсон представила свой перевод гомеровской поэмы в 2017 году. Кристофер Нолан не раз упоминал, что именно эта версия стала для него отправной точкой при работе над «Одиссеей». Однако переводчица, по её собственным словам, не оценила такого внимания — результат её скорее разочаровал, чем порадовал.

Как отмечает Уилсон, она ожидала, что интерес режиссёра к античному тексту приведёт к более глубокой проработке персонажей. Вместо этого она увидела привычный для Нолана контраст между масштабом постановки и недостаточной проработкой смысла. По её мнению, в фильме утрачена сложность поэмы, а структура выглядит упрощённой.

«В этом фильме нет того, что делает поэму великой. Ей не хватает содержательности, сюжетная конструкция слишком прямолинейна, вся версия неубедительна. Текст диалогов написан отвратительно», — заявила Уилсон.

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