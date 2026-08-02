Эти 3 мини-сериала уже называют лучшими в 2026 году: успеете посмотреть до наступления понедельника

На все серии будет достаточно одного вечера.

Формат мини-сериалов продолжает набирать популярность, и 2026 год уже подарил сразу несколько громких премьер. Издание Collider составило рейтинг лучших новинок, а мы выбрали три проекта, которые получили особенно высокие оценки критиков и уже успели покорить зрителей.

«Паук-нуар» — необычный взгляд на героя Marvel

Первое место в подборке Collider занял «Паук-нуар» с Николасом Кейджем.

Сериал переносит зрителей в Нью-Йорк 1930-х годов, где постаревший частный детектив Бен Рейли давно оставил жизнь супергероя. Однако новое расследование заставляет его вновь столкнуться с преступным миром и собственным прошлым.

Авторы вдохновлялись классическими нуарными фильмами, поэтому здесь супергеройская история сочетается с атмосферой старого Голливуда, криминальным детективом и стильной визуальной подачей. Критики уже называют проект одной из лучших экранизаций комиксов последних лет.

«Повелитель мух» получил экранизацию, достойную классики

Вторую строчку рейтинга занял мини-сериал «Повелитель мух».

Экранизация знаменитого романа рассказывает о группе мальчиков, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. Попытка построить собственное общество быстро превращается в борьбу за власть, а порядок уступает место хаосу.

Collider отмечает, что создателям удалось бережно перенести на экран идеи классического произведения, сохранив его мрачную атмосферу и драматизм.

«Бороуз» — «Очень странные дела» для взрослых

Замыкает тройку лидеров научно-фантастический сериал «Бороуз».

Действие разворачивается в элитном поселке для пенсионеров, где начинают происходить необъяснимые сверхъестественные события. Героям предстоит раскрыть тайну загадочного заговора, угрожающего не только им самим, но и всему сообществу.

Особое внимание сериал привлек благодаря участию братьев Даффер, создателей «Очень странных дел». Не случайно многие уже называют новинку своеобразной версией культового сериала Netflix, только с пожилыми героями в центре истории.

Все три проекта доказывают, что мини-сериалы сегодня ничуть не уступают многосезонным хитам. «Паук-нуар», «Повелитель мух» и «The Boroughs» предлагают совершенно разные истории — от супергеройского нуара до психологической драмы и научной фантастики, — но каждый из них способен увлечь с первых минут.

Неудивительно, что именно эти новинки Collider включил в число лучших мини-сериалов 2026 года.

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