А вы знали, что по «Тайнам следствия» сняли исторический детектив? Там тоже снимается Ковальчук

Сериал «Тайны следствия» — долгожитель экрана с более чем 20-летним стажем. В прошлом году его вселенная обзавелась новой главой — проектом «У самого моря», который многие поклонники поспешили назвать первым спин-оффом в истории франшизы.

Однако на самом деле это не так. До этого уже существовала отдельная работа, где знакомая героиня Анны Ковальчук предстала в совершенно ином амплуа — без привычного форменного кителя, зато в тяжёлых исторических нарядах.

Речь идёт о мини-сериале «Тайны следствия. Прошлый век», состоящем всего из четырёх серий. Этот смелый шаг в сторону ретро вызвал противоречивую реакцию у зрителей.

Сюжет сериала

В центре сюжета — Петербург конца XIX века. Действие разворачивается в годы правления Александра III, и обычная жизнь статского советника с супругой Марией Переваловой внезапно оборачивается запутанным детективом.

За расследование берутся представители разных уровней городской власти: прокурор, сотрудник охранного отделения и участковый надзиратель. Но в поиски наравне с профессионалами включается и Мария Сергеевна. И чем глубже она погружается в дело, тем очевиднее становится пугающий вывод: злоумышленник совсем близко, в самом узком кругу семьи.

Отзывы о сериале

Публика встретила эксперимент создателей «Тайн следствия» без особого энтузиазма. Главная детективная линия не вызвала должного интереса, а знакомые персонажи в костюмах позапрошлого века скорее смущали, чем увлекали — смотрелись они непривычно и даже нелепо.

«Дорогие костюмы позапрошлого века просто пылились на складе, и их решили задействовать, заодно позволив актёрам примерить дворянские наряды. А сам сюжет уже додумывали по ходу съёмок», «Я была уверена, что провальнее последних сезонов основных "Тайн следствия" уже не бывает. Но этот проект превзошёл все ожидания. Тягомотина страшная», «Надо было очень постараться, чтобы так безнадёжно испортить материал. У них это получилось», «Я едва выдержала полчаса — смотрела и постоянно разочаровывалась», — пишут комментаторы.

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