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Киноафиша Статьи Только эти два фильма по Стивену Кингу сорвали 9,1 на «Кинопоиске»: «Сияние» даже рядом не стояло

Только эти два фильма по Стивену Кингу сорвали 9,1 на «Кинопоиске»: «Сияние» даже рядом не стояло

2 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сияние»

В топах — не ужасы, а сложные драмы.

Экранизаций Стивена Кинга вышло больше ста. Среди них есть признанные шедевры, есть откровенные провалы, а есть те, что держатся в середине.

Но имеется и исключительный случай, даже два. Эти проекты по книгам Кинга набрали на «Кинопоиске» по 9,1 балла — с таким рекордом сложно поспорить.

«Зеленая миля»

Пол Эджкомб служит начальником блока для приговорённых к смерти в тюрьме. В местной традиции коридор, по которому заключённые проходят в камеру казни, называют «зелёной милей».

За долгие годы работы он привык к распорядку и научился не принимать близко к сердцу судьбы тех, кто идёт на электрический стул. Но появление Джона Коффи всё изменило.

Коффи приговорили за зверское убийство — крупный, внушительный мужчина, он поначалу внушал страх. Однако быстро выяснилось: за внешностью скрывается человек с редкой чуткостью и почти детской наивностью. А ещё — с необъяснимым даром, который заставил Эджкомба усомниться в самой системе правосудия.

Кадр из фильма «Зеленая миля»

«Побег из Шоушенка»

Банкир Энди Дюфрейн получает два пожизненных срока за убийства, которые не совершал. Его отправляют в тюрьму строгого режима Шоушенк.

Там он знакомится с Редом — заключённым, который отбывает свой срок уже несколько десятилетий и считается в тюрьме главным «поставщиком» запрещённых вещей.

Энди не похож на остальных: он тих, сдержан и не теряет достоинства даже после нападений и унижений. Его знания в финансах быстро находят применение — он становится неофициальным налоговым консультантом для надзирателей, что даёт ему определённую защиту.

Годы проходят, и Энди готовит план, который превращается в один из самых дерзких побегов в истории тюремной драмы.

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Общие черты

Совпадение у этих двух экранизаций не только в высоком рейтинге, но и в том, что оба фильма снял режиссер Фрэнк Дарабонт. Ленты действительно стали культовыми и заслуженно входят в списки лучших картин в истории кино.

Сильная литературная основа. Оба фильма — удачные экранизации произведений Стивена Кинга, который умело работает с темами человеческой стойкости и морального выбора.

Выдающаяся режиссура. Дарабонт охотно показывает в кадре свое умение выстраивать драматургию, работать с актёрами и создавать нужную атмосферу.

Вечные вопросы. Оба фильма не просто развлекают, а заставляют задуматься о природе добра и зла, справедливости, надежде и цене, которую герои готовы заплатить за свои убеждения.

Именно это сочетание делает ленты шедеврами, которые продолжают впечатлять зрителей спустя годы после выхода.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что даже Стивен Кинг признал, что один конкретный фильм был лучше его книги.

Фото: Кадры из фильмов «Побег из Шоушенка» (1994), «Зеленая миля» (1999), «Сияние» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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