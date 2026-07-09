Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Minions 3 Showtimes for Minions 3 (2026) in Petropavl today

Showtimes for Minions 3 (2026) in Petropavl today

Minions 3
Minions 3 Adventure, Animation, Action 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about animated film
Today 9 Tomorrow 10 Sat 11 Sun 12 Mon 13 Tue 14 Wed 15
Format
Group Screenings

Showtimes for Minions 3 in Petropavl on 9 July 2026
Atlas Cinema ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2D
10:00 from 1900 ₸ 10:55 from 1900 ₸ 11:45 from 1900 ₸ 12:45 from 1900 ₸ 13:35 from 1900 ₸ 14:35 from 1900 ₸ 15:25 from 1900 ₸ 16:25 from 5000 ₸ 17:15 from 1900 ₸ 18:15 from 2200 ₸ 19:05 from 2200 ₸ 20:05 from 2200 ₸ 20:55 from 2200 ₸
Cinema Park g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
2D, RU
10:05 from 1700 ₸ 11:30 from 1700 ₸ 12:20 from 1700 ₸ 12:45 from 2700 ₸ 15:25 from 1700 ₸ 16:05 from 1700 ₸ 16:25 from 2700 ₸ 17:10 from 1700 ₸ 18:00 from 2000 ₸ 19:00 from 2000 ₸ 20:10 from 3000 ₸ 20:55 from 2000 ₸
Novyy Svet 3D g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2D, RU
10:00 from 1100 ₸ 11:35 from 1100 ₸ 13:10 from 1300 ₸ 15:55 from 1300 ₸ 17:35 from 1300 ₸ 19:30 from 1800 ₸ 20:35 from 1800 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more