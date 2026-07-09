Showtimes for Minions 3 in Petropavl on 9 July 2026 Atlas Cinema ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh 2D 10:00 from 1900 ₸ 10:55 from 1900 ₸ 11:45 from 1900 ₸ 12:45 from 1900 ₸ 13:35 from 1900 ₸ 14:35 from 1900 ₸ 15:25 from 1900 ₸ 16:25 from 5000 ₸ 17:15 from 1900 ₸ 18:15 from 2200 ₸ 19:05 from 2200 ₸ 20:05 from 2200 ₸ 20:55 from 2200 ₸ Cinema Park g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56 2D, RU 10:05 from 1700 ₸ 11:30 from 1700 ₸ 12:20 from 1700 ₸ 12:45 from 2700 ₸ 15:25 from 1700 ₸ 16:05 from 1700 ₸ 16:25 from 2700 ₸ 17:10 from 1700 ₸ 18:00 from 2000 ₸ 19:00 from 2000 ₸ 20:10 from 3000 ₸ 20:55 from 2000 ₸ Novyy Svet 3D g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71 2D, RU 10:00 from 1100 ₸ 11:35 from 1100 ₸ 13:10 from 1300 ₸ 15:55 from 1300 ₸ 17:35 from 1300 ₸ 19:30 from 1800 ₸ 20:35 from 1800 ₸