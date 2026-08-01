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За это героев «Служебного романа» уволили бы сейчас с позором: в современном офисе такое немыслимо

1 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Персонажи вели себя неподобающим образом.

«Служебный роман» остаётся одним из самых популярных фильмов о работе, любви и советских учреждениях. Его считают почти эталоном офисной жизни. Но если бы этот сюжет разворачивался в сегодняшнем дне, многие герои не продержались бы и дня.

Нарушение дресс-кода, фамильярность, неподобающее поведение на рабочем месте и полное пренебрежение субординацией — за такое сегодня увольняют без предупреждения.

Косметика и духи

В начале фильма мы видим, как сотрудники собираются на работу будучи уже в офисе. Этот ритуал включает в себя утренний макияж и нанесение духов. Но этикет требует, чтобы макияж был завершён до прихода в офис, говорит автор Дзен-канала «Валентина Хлистун | Этикет».

«Для того, чтобы поправить макияж, следует отправиться в дамскую комнату. Кроме того, важно соблюдать умеренность в выборе косметики», — пишет блогер.

А Ольга Петровна слишком смело наносит духи на шею, лицо и под кончик носа. Хотя излишне сильный запах может вызвать дискомфорт у коллег, и лучше бы парфюм наносить до выхода из дома.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Телефонные разговоры

В этом плане рекордсмен, конечно, Верочка. Но такие разговоры демонстрируют недостаток профессионализма.

«В деловой среде рекомендуется избегать личных звонков на рабочем месте, а если это необходимо, то лучше использовать обеденный перерыв или сделать это вне офиса. Постоянные отвлечения на личные дела могут вызвать сомнения в вашей компетентности и отношении к работе», — считает блогер.

Тоже самое относится к примерке сапог на рабочем месте.

Дресс-код

Помните сцену, где Петр Иванович Бубликов засматривается на мини-юбку сотрудницы? Этот кадр как раз акцентирует внимание на недопустимость такой длины в деловой обстановке.

«Дресс-код в офисе должен быть строгим и соответствовать корпоративной культуре. Для женщин это значит выбирать юбки и платья длиной не выше колена, закрытые плечи и неброские аксессуары. Для мужчин – это классический костюм, рубашка и галстук», — говорит автор Дзен-канала.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Фамильярность

И, наконец, субординация в этом офисе и вовсе отсутствует. Достаточно вспомнить все экспрессивные сцены между Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым или то, как Верочка стыдит начальницу за подбор одежды. Ну а отношения Оли Рыжовой и Самохвалова и вовсе не укладываются в служебные нормы и сейчас могут сойти за харрасмент.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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