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Если «Кольца власти» от Prime Video до этого не зашли, то можно и не начинать: только в 3 сезоне начнется жара

1 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Попробуйте познакомиться с сериалом осенью.

Многие зрители так и не добрались до «Колец власти», посчитав, что догнать сериал уже слишком сложно. Но создатели уверяют: начинать с самого начала вовсе не обязательно. По словам шоураннера Патрика Маккея, третий сезон станет идеальной отправной точкой даже для тех, кто не видел ни одной предыдущей серии.

Почему новый сезон подойдет новичкам

Главной особенностью продолжения станет пятилетний скачок во времени.

По словам Патрика Маккея, за эти годы мир Средиземья сильно изменится. Герои окажутся в совершенно новых обстоятельствах, а их отношения успеют пройти большой путь. Именно поэтому зрителям будет проще включиться в историю без необходимости пересматривать два предыдущих сезона.

При этом поклонники сериала тоже не останутся без сюрпризов. Им покажут, как изменились персонажи за прошедшие годы и к чему привели события прошлых сезонов.

История сразу перейдет к самому интересному

Создатели признаются, что временной скачок позволил отказаться от долгой подготовки к главным событиям.

К началу третьего сезона война с Сауроном будет идти уже несколько лет. В Мордоре завершится строительство Барад-дура, а сам Темный властелин окажется всего в шаге от создания Кольца Всевластья.

Последними крупными крепостями, способными остановить его наступление, останутся Линдон, Ривенделл и Мория. Это значит, что зрителей практически сразу ждет масштабное противостояние, а не долгое знакомство с героями и устройством мира.

Премьера уже этой осенью

Третий сезон «Властелина колец: Кольца власти» стартует 11 ноября на Prime Video.

В день премьеры зрители получат сразу четыре серии из восьми, после чего эпизоды будут выходить по расписанию.

Первые два сезона «Колец власти» часто критиковали за неспешное развитие сюжета. Судя по словам Патрика Маккея, авторы услышали эту претензию и решили изменить подход. Если обещания шоураннера оправдаются, третий сезон может стать не только новым этапом для давних поклонников, но и отличной возможностью познакомиться с сериалом тем, кто до сих пор откладывал просмотр.

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Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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