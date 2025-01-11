Меню
Вывела на чистую воду: Мамаева доказала, что казахстанский артист Натан солгал про свою жену
Участник «Звезды в джунглях» говорил, что расстался с супругой до своего участия в шоу.
Написать
11 января 2025 11:00
Почему зрители считают, что казахский артист Натан недолго протянет в «Сокровищах императора»?
Уже весной стартует новый проект ТНТ, который снимали еще осенью в Китае.
Написать
10 января 2025 15:30
Промолчала и тем самым подставила: Бузова объяснила, почему не рассказала Натану о камерах в «Звездах в джунглях»
Ведущая реалити-шоу поделилась своим видением ситуации с участниками и раскрыла причины, по которым она не вмешивается в их отношения.
Написать
28 декабря 2024 12:45
Реальные чувства или все же постановка? Продюсер «Дома-2» объяснила, что происходило с Натаном в шоу «Звезды в джунглях»
Артист и сам не ожидал такого резонанса в обществе.
Написать
25 декабря 2024 14:00
«Все подстроено!»: зрители недовольны, что казахский артист Натан получил иммунитет на «Звездах в джунглях»
Зрители шоу на ТНТ возмущены неожиданной победой артиста в конкурсе, который автоматически делает участника реалити финалистом.
1 комментарий
24 декабря 2024 18:00
Артист из Казахстана получил иммунитет в шоу «Звезды в джунглях»: что еще было в 14 серии
Натан вышел в финал проекта ТНТ.
Написать
23 декабря 2024 14:10
Первый канал анонсировал наставников «Голоса» 2025 года: без Преснякова и Zivert
Зрителей ждет сюрприз в виде неожиданного члена жюри.
Написать
13 декабря 2024 16:45
Савочкин стал победителем шоу «Первые на деревне»: куда он потратит 4 миллиона
Завершился экстремальный социальный эксперимент ТНТ с блогерами.
Написать
3 декабря 2024 11:40
