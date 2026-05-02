Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей

2 мая 2026 15:00
Кадр из сериала «Клон»

Их сюжетные линии взбесили фанатов.

Сериал «Клон» подарил зрителям целый ряд запоминающихся отрицательных героев. Аудитория искренне негодовала из-за коварных интриг подлой Маизы, осуждала аморальные поступки доктора Альбиери и с трудом выносила навязчивость Назиры.

Но были в проекте и те, кто на первый взгляд не казался откровенным злодеем. Однако своим поведением, решениями или простым присутствием они изо дня в день испытывали терпение поклонников сериала, вызывая не меньшее раздражение, чем главные антагонисты.

Алисинья

Эту героиню поклонники сериала между собой прозвали не иначе как «Крысинья». Зрителей поражала разительная перемена в её образе. Вначале милая и добрая девушка, она постепенно раскрывалась как расчётливая и алчная особа, готовую на любые схемы ради денег.

Бывшая жена Аурелио постоянно донимала Эшкобара своими придирками и несправедливыми обвинениями. И, к большому разочарованию многих зрителей, в финале истории она так и не понесла заслуженного наказания за свои поступки.

Далва

Казалось бы, экономка в доме Феррасов должна была оставаться на втором плане. Но героиня Далва умудрилась вызвать у зрителей настоящее раздражение. Многим она показалась невероятно заносчивой и самоуверенной для своего положения.

Она вела себя так, будто имела полное право вмешиваться в личную жизнь хозяев. Именно по её совету коварная Маиза обратила внимание на Лукаса, что породило череду новых интриг. А ещё Далва постоянно, порой намеренно, создавала недопонимание между Иветти и Львеночком, осложняя и без того непростые отношения пары.

Эшкобар

Первое впечатление об Эшкобаре — это образ идеального семьянина. Однако этот образ рушится с поразительной скоростью. Герой легко поддаётся лести и вниманию со стороны молодой женщины и, не раздумывая, уходит из семьи.

Но на этом его неприглядные поступки не заканчиваются. Эшкобар не просто оставляет бывшую жену и сына, который борется с зависимостями, — он сознательно отворачивается от них в самый трудный момент. Он идёт ещё дальше, пытаясь лишить их крова над головой.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
