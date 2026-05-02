Где снимали фильмы «Чебушка» и «Чебурашка-2»: эти места в России может посетить любой турист

2 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Чебурашка»

В отпуске можно устроить тур по местам съемок.

«Чебурашка» — редкий случай, когда семейное кино работает не только на милоту, но и на атмосферу. Эта франшиза быстро перестала быть просто «фильмом по мотивам» и превратилась в отдельную сказочную реальность, где всё держится на узнаваемых эмоциях, простых конфликтах и очень точном визуальном выборе. Здесь важны не только герои, но и места: курортные пейзажи, зелень парков, старые здания с характером — всё это делает историю тёплой и «живой», как летние каникулы, которые почему-то запомнились на всю жизнь.

Где снимали фильм «Чебурашка» (2023)

Главной площадкой первой части стал Сочи — и это попадание в десятку. Ключевая локация фильма — парк «Дендрарий»: именно там работает Гена и именно там разворачивается большая часть событий. Съёмочная группа обращалась с территорией максимально бережно, а зелёный фон в кадре выглядит так, будто герои живут в бесконечном отпуске, где даже проблемы решаются мягче.

Дом Гены «поселили» на территории санатория имени Орджоникидзе — эффектное место с неоклассической архитектурой, которое в кино выглядит как идеальный «старый дом с историей». Для съёмок построили фасад и зимний сад, а интерьеры уже делали отдельно, но в кадре всё срастается в цельный мир, без ощущения декорации. Плюс сочинская набережная и морской воздух — тот самый визуальный сахар, который зрители считывают моментально.

Отдельный штрих — сцена с апельсинами в Кисловодске, на Курортном бульваре: ухоженные аллеи и архитектура добавляют фильму ощущение путешествия, будто сказка действительно разъезжает по стране. А в Пятигорске парк «Цветник» стал площадкой для фестиваля шоколада, где массовые сцены снимали с сотнями людей — поэтому эпизоды выглядят шумными, живыми и очень «праздничными».

Где снимали фильм «Чебурашка 2»

Во второй части создатели расширили карту, но сохранили основу: Сочи снова в центре, просто теперь он играет крупнее и разнообразнее. Команда вернулась в «Дендрарий» и санаторий Орджоникидзе, а заодно добавила новые точки вроде парка «Ривьера», Сада русско-японской дружбы, музея Островского и каньона Псахо. Эти локации делают картинку более приключенческой — фильм словно взрослеет вместе с Чебурашкой и начинает смотреть шире, чем двор и дом.

Горные сцены снимали в районе Красной Поляны, и именно там история набирает масштаб: появляется ощущение дороги, риска, движения вперёд. А Москва в сиквеле работает как контраст — здесь снимали эпизоды с днём рождения внучки Риммы и большим количеством детской массовки. На фоне курортной «вечной теплоты» столица выглядит чуть холоднее и деловитее, и конфликт «уютный дом против бездушного проекта» считывается моментально, даже если вы смотрите вполглаза.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
