2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке

2026-й обещает стать годом больших возвращений. Голливуд, как опытный фокусник, снова достаёт из цилиндра знакомые названия — но делает это уже с другим настроением и новыми ставками. Это не просто продолжения ради кассы, а попытка либо красиво поставить точку, либо перезапустить разговор с аудиторией.

Вот пять сиквелов, которые будут обсуждать весь год — независимо от того, оправдают они ожидания или нет.

«Дюна: Часть третья»

Финал трилогии Дени Вильнёва — самый рискованный шаг всей саги. Пол Атрейдес уже император, мессианство начинает трещать по швам, а пафос победы сменяется тревогой. «Дюна: Мессия» — самый сложный роман цикла, и именно он проверит, была ли эта экранизация великим проектом или просто идеально снятым аттракционом. Здесь не про битвы, а про цену власти — и это может либо возвысить трилогию, либо обрушить её.

«Мстители: Судный день»

Marvel снова идёт ва-банк. Новый злодей, новый баланс сил, смешение Мстителей, Людей Икс и Фантастической четвёрки — всё это звучит как последний шанс вернуть ощущение события. Отдельная интрига — Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума. Это уже не фан-сервис, а рискованная ставка на шок и переосмысление самой вселенной.

«Дьявол носит Prada 2»

Продолжение, которое ждали почти двадцать лет. Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются в мир, где глянец давно уступил место соцсетям, инфлюенсерам и быстрой моде. Это редкий случай, когда сиквел может оказаться актуальнее оригинала — если фильм действительно осмелится говорить о новой индустрии, а не просто сыграет на ностальгии.

«Острые козырьки»

Томас Шелби снова в игре — но теперь на фоне Второй мировой. Полнометражное продолжение сериала обещает быть мрачнее, жёстче и напряженнее. Это не просто бонус для фанатов, а попытка превратить телевизионную легенду в большое кино с окончательной точкой в истории Шелби.

«История игрушек 5»

Pixar снова берётся за почти невозможное — продолжить идеальную франшизу. Новый фильм обещает говорить о детях, выросших в эпоху гаджетов, и игрушках, которым в этом мире всё сложнее находить своё место. Если студии удастся сохранить честность и эмоциональную точность, «История игрушек 5» может стать самым взрослым фильмом серии.

2026 год будет годом проверок — для студий, режиссёров и зрителей. Эти сиквелы либо докажут, что большие франшизы ещё умеют расти, либо окончательно покажут пределы ностальгии. Но равнодушным они точно никого не оставят.

