Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале»

2 мая 2026 10:00
Пользователи IMDb поставили ей 8,0.

«Черное зеркало» — это сериал‑антология, где каждый эпизод живёт своей жизнью. Сюжеты не связаны между собой, но их объединяет одно: тревожный взгляд на мир, где технологии давно вышли из‑под контроля.

Здесь и мрачные драмы, и леденящие душу триллеры, и настоящие хорроры. На фанатских форумах давно составили рейтинг самых страшных эпизодов, и первое место уверенно заняла вторая серия третьего сезона под названием «Игровой тест».

Сюжет

Главный герой соглашается поучаствовать в тестировании новой технологии от разработчика видеоигр — та умеет сканировать мозг и превращать в реальность самые потаённые страхи. Его одного оставляют в заброшенном особняке, где он постепенно начинает сталкиваться с собственными кошмарами.

Поначалу кажется, что это просто игра, но очень быстро грань стирается. Внезапно появляется сотрудница компании и в панике сообщает, что эксперимент вышел из‑под контроля.

В завязавшейся перепалке герой случайно убивает женщину, после чего ему обещают срочный выход из программы, а вместо этого запускают стирание памяти. Очнувшись, он оказывается в доме тяжелобольной матери.

Всё это время он думал, что боролся с системой, но финал раскрывает другое: на самом деле герой погиб в самом начале испытания. Причиной стал обычный телефонный звонок, вызвавший фатальный сбой.

Отзывы о серии

На IMDb у серии 8,0.

«Этот эпизод стал оглушительным успехом», «Для меня это был лучший эпизод в сериале. Эпизод показал, через что проходит человек, когда ему приходится столкнуться со своими самыми глубокими страхами», «Что особенно здорово в этом эпизоде, так это то, что он начинается как любой другой типичный фильм ужасов. Но этот фильм пошел еще дальше, показав то, что действительно пугает человека», — пишут пользователи.

Светлана Левкина
