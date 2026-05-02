Денег добились только обманами, уловками и шантажом: сколько заплатили Конкину и Высоцкому за «Место встречи изменить нельзя»

Одной из главных ролей Владимира Конкина стал сыщик Шарапов в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя». Он снимался в паре с Владимиром Высоцким, и, как выяснилось, претендовал на более высокий гонорар, чем его звездный партнёр.

Эту разницу в оплате позже объяснил Станислав Садальский, сыгравший в фильме вора Костю.

«Конкин получал больше, потому что уже был признанной звездой, имел звание заслуженного артиста и целую коллекцию наград с различных кинофестивалей», — отмечал актёр.

Действительно, в 70-е годы фильм «Как закалялась сталь» с Конкиным в главной роли купили для показа по всему миру. Его Павку Корчагина знали на всех континентах. У Высоцкого же в те годы не было такого официального признания и званий.

Поэтому Конкин оказался в более выгодном положении при съёмках. По сохранившейся ведомости, за роль Шарапова ему заплатили за 26 съёмочных дней по 52 рубля, что составило 1352 рубля. Высоцкому за Жеглова — за 21 день по 42 рубля, итого 882 рубля.

Однако итоговый гонорар актёров был гораздо выше этих расценок. Точную сумму Конкина не разглашают, а вот Высоцкий в итоге получил целых 10 тысяч рублей.

Чтобы выбить для него такую оплату, режиссёру Станиславу Говорухину пришлось пойти на хитрость. Он отснял половину картины и обратился к руководству, заявив, что актёр ставит условие по зарплате. Ради того чтобы не терять уже отснятый материал с Высоцким, ему пошли на уступку.