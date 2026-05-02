Под эту песню «Любэ» зрители пускали слезу на «Границе. Таежный роман»: вот только в антисоветском хите пел не Расторгуев

Сериал «Граница. Таёжный роман» надолго завоевал интерес телезрителей, хоть и вызвал противоречивую реакцию — некоторые назвали его антисоветским за искажение образов офицеров и армии. Режиссёр Александр Митта задумывал его как нашу, российскую версию «мыльной оперы». И ему это блестяще удалось — проект стал настоящим хитом.

Эта работа буквально перезапустила карьеры актёров. Ольга Будина из начинающей артистки вмиг превратилась в настоящую звезду. Алексей Гуськов после этой роли стал получать одно интересное предложение за другим.

Запоминающейся музыкальной темой сериала стала песня «Ты неси меня, река». Сегодня её прочно ассоциируют с группой «Любэ», но в самой «Границе» пел не Николай Расторгуев.

Стихи для будущего хита написал сам режиссёр Александр Митта. А музыку сочинил продюсер Игорь Матвиенко.

Чтобы создать демо, Матвиенко сам напел мелодию и сделал простую аранжировку. Именно эту рабочую версию он и отправил Митте.

Изначально планировали перезаписать трек с «Любэ», но сроки поджимали. Поэтому в сериал вошла именно первоначальная запись с голосом композитора. Группа же стала исполнять эту песню позже, уже после выхода картины.