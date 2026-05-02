Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Под эту песню «Любэ» зрители пускали слезу на «Границе. Таежный роман»: вот только в антисоветском хите пел не Расторгуев

Под эту песню «Любэ» зрители пускали слезу на «Границе. Таежный роман»: вот только в антисоветском хите пел не Расторгуев

2 мая 2026 12:00
Кадр из сериала «Граница. Таёжный роман»

Для ленты использовалась другая запись.

Сериал «Граница. Таёжный роман» надолго завоевал интерес телезрителей, хоть и вызвал противоречивую реакцию — некоторые назвали его антисоветским за искажение образов офицеров и армии. Режиссёр Александр Митта задумывал его как нашу, российскую версию «мыльной оперы». И ему это блестяще удалось — проект стал настоящим хитом.

Эта работа буквально перезапустила карьеры актёров. Ольга Будина из начинающей артистки вмиг превратилась в настоящую звезду. Алексей Гуськов после этой роли стал получать одно интересное предложение за другим.

Запоминающейся музыкальной темой сериала стала песня «Ты неси меня, река». Сегодня её прочно ассоциируют с группой «Любэ», но в самой «Границе» пел не Николай Расторгуев.

Кадр из сериала «Граница. Таёжный роман»

Стихи для будущего хита написал сам режиссёр Александр Митта. А музыку сочинил продюсер Игорь Матвиенко.

Чтобы создать демо, Матвиенко сам напел мелодию и сделал простую аранжировку. Именно эту рабочую версию он и отправил Митте.

Изначально планировали перезаписать трек с «Любэ», но сроки поджимали. Поэтому в сериал вошла именно первоначальная запись с голосом композитора. Группа же стала исполнять эту песню позже, уже после выхода картины.

Фото: Кадры из сериала «Граница. Таёжный роман»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Читать дальше 3 мая 2026
Помните, как Поттер боялся поступить на Слизерин? Вот куда Шляпа определила трех детей Гарри – справедливость восторжествовала Помните, как Поттер боялся поступить на Слизерин? Вот куда Шляпа определила трех детей Гарри – справедливость восторжествовала Читать дальше 3 мая 2026
Так кто все-таки моложе — Леголас или Гимли? Спорим, ответ вас удивит Так кто все-таки моложе — Леголас или Гимли? Спорим, ответ вас удивит Читать дальше 3 мая 2026
Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Читать дальше 2 мая 2026
Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Читать дальше 2 мая 2026
Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Читать дальше 2 мая 2026
Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Читать дальше 1 мая 2026
Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Читать дальше 1 мая 2026
Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Читать дальше 1 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше