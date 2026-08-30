Расписание 14 күн в Кызылорде на 30 августа 2026 Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а 2D, KZ 17:30 от 2900 ₸ 18:20 от 3300 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:10 от 3300 ₸ 21:10 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 2900 ₸ 23:40 от 2900 ₸ Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7 2D 19:10 от 1800 ₸ 20:50 от 1800 ₸ 22:25 от 1800 ₸ Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж 2D, KZ 19:00 от 2200 ₸ 20:40 от 3500 ₸ 22:20 от 2200 ₸