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Киноафиша Фильмы 14 күн Расписание 14 күн (2026) в Кызылорде на сегодня

Расписание 14 күн (2026) в Кызылорде на сегодня

14 күн
14 күн комедия 2026 / Казахстан
Билеты
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Сегодня 30 Завтра 31 вт 1 ср 2
Формат сеанса
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Расписание 14 күн в Кызылорде на 30 августа 2026
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
17:30 от 2900 ₸ 18:20 от 3300 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:10 от 3300 ₸ 21:10 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 2900 ₸ 23:40 от 2900 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
19:10 от 1800 ₸ 20:50 от 1800 ₸ 22:25 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
19:00 от 2200 ₸ 20:40 от 3500 ₸ 22:20 от 2200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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