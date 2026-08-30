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Kinoafisha Films 14 kun Showtimes for 14 kun (2026) in Kyzylorda today

Showtimes for 14 kun (2026) in Kyzylorda today

14 kun
14 kun Comedy 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for 14 kun in Kyzylorda on 30 August 2026
Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a
2D, KZ
17:30 from 2900 ₸ 18:20 from 3300 ₸ 19:20 from 3300 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:10 from 3300 ₸ 22:00 from 3300 ₸ 23:00 from 2900 ₸ 23:40 from 2900 ₸
Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7
2D
19:10 from 1800 ₸ 20:50 from 1800 ₸ 22:25 from 1800 ₸
Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh
2D, KZ
19:00 from 2200 ₸ 20:40 from 3500 ₸ 22:20 from 2200 ₸
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