Showtimes for 14 kun in Kyzylorda on 30 August 2026 Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a 2D, KZ 17:30 from 2900 ₸ 18:20 from 3300 ₸ 19:20 from 3300 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:10 from 3300 ₸ 22:00 from 3300 ₸ 23:00 from 2900 ₸ 23:40 from 2900 ₸ Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7 2D 19:10 from 1800 ₸ 20:50 from 1800 ₸ 22:25 from 1800 ₸ Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh 2D, KZ 19:00 from 2200 ₸ 20:40 from 3500 ₸ 22:20 from 2200 ₸