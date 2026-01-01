Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Призрак в клетке
Расписание Призрак в клетке (2026) в Кокшетау на сегодня
Расписание Призрак в клетке (2026) в Кокшетау на сегодня
Призрак в клетке
Одиозную тюрьму потрясает волна жестокости, вызванная невидимой карающей силой
комедия, ужасы, триллер
2026 / Индонезия / Южная Корея
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Ограбить Лондон
Отзывы
2025, Великобритания, боевик, криминал, драма
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Дни Сакамото
Отзывы
2026, Япония, боевик, комедия, криминал
Патруль времени
Отзывы
2025, Канада, приключения, анимация, семейный
Степь
Отзывы
2022, Казахстан, драма
Үнсіз
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Храбрый Давид
Отзывы
2025, США / ЮАР, приключения, анимация, драма
Фанаты «Первого отдела» очень ждали новый детектив с Жарковым на НТВ, но их ждало разочарование
2 сезон «Оно» будет основан не на книге Кинга, а на реальных событиях: банда Брэдли устроит резню во время Великой депрессии
«Кухню» на СТС обожают миллионы, но Константин Ивлев не выдержал: «На 90% это полный бред»
Нашла 3 российских триллера, от которых кровь стынет в жилах: №1 — новинка 2026 года в духе Netflix
От винта! Вспомните 6 советских фильмов только по кадру из аэропорта (сложный тест)
Только спустя 27 лет фанаты вычислили, кто же такой Сераф из «Матрицы»: эта теория перевернула всё
Кэмерон уже 35 лет жалеет, что вырезал эту сцену из «Терминатора 2»: узнаете историю Т-800 с новой стороны
Все уже поняли, что писарем в штабе Багров не был, но что если он вообще не служил? Новая теория раскрывает мрачный смысл «Брата»
5 лучших военных фильмов по версии RT: у №1 от студии Ghibli идеальные 100%, и его невозможно досмотреть без слез
3 самых популярных сериала Netflix прямо сейчас: у №1 рекордные 130,8 млн просмотров
Этот сериал номер один прямо сейчас на Netflix — лучшая замена «Йеллоустоуну» из всех возможных
В «Кольцах власти» от Amazon снова переписывают канон Толкина: в сериале появятся новые существа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667