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Киноафиша Статьи «Во все тяжкие» по-русски, а Васильев — вместо Хайзенберга? Новый сериал с участием актера точно станет громким хитом

«Во все тяжкие» по-русски, а Васильев — вместо Хайзенберга? Новый сериал с участием актера точно станет громким хитом

2 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Нефть»

В ленте звезда предстанет в необычном амплуа.

Антон Васильев — один из тех актёров, чьё лицо давно стало знакомым каждому любителю российских детективов и криминальных драм. Десятки ролей в полицейских сериалах, образы суровых оперативников и следователей — амплуа прочно закрепилось за ним.

Но новая работа актера обещает перевернуть это привычное восприятие: он примеряет образ, который впору назвать русским ответом Уолтеру Уайту. А все благодаря сериалу «Нефть», съемки которого недавно были закончены.

Сюжет сериала

Проект рассказывает историю Семёна Плахова, который живёт в провинциальном Шевелево — месте, где нет ни нормальных дорог, ни достойной работы, ни даже стабильного водоснабжения. Очередной сбой с водой становится для его жены последней каплей: она собирает вещи, забирает сына и уходит, оставляя мужа наедине с рухнувшим бытом.

В тот момент, когда кажется, что жизнь окончательно зашла в тупик, происходит неожиданное — землетрясение превращает обычный колодец Семёна в настоящий нефтяной фонтан. Вместе с эксцентричным приятелем Ульяном он пускается во все тяжкие, решает заняться нелегальной добычей чёрного золота, постепенно погружаясь в опасный мир подпольного бизнеса.

Кадр из сериала «Нефть»

Детали сериала

В главной роли провинциального работника бюджетной структуры (тут водоканала, а не школы как в случае с Уайтом) — звезда хитов «Невский» и «Хрустальный» Антон Васильев. Именно его персонаж и врывается в теневой бизнес. А своеобразную версию Джесси Пинкмана, того самого одаренного фрика, сыграл Иван Добронравов.

Кадр из сериала «Нефть»

В число актёров нового проекта вошёл и Иван Охлобыстин. Всего запланировано восемь серий, каждая продолжительностью около часа. Сериал под названием «Нефть» будет доступен зрителям на платформах START и PREMIER. Точная дата релиза пока не раскрывается.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Нефть»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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