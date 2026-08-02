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Киноафиша Статьи Михалков назвал американский фильм, который надо посмотреть каждому: в России о нем слышали единицы

Михалков назвал американский фильм, который надо посмотреть каждому: в России о нем слышали единицы

2 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Никита Михалков

Режиссер считает ленту выдающейся. 

Мнению Никиты Михалкова в вопросах кино можно доверять. Во-первых, это режиссёр с мировым именем, обладатель «Оскара» и множества других престижных наград, чьи фильмы вошли в золотой фонд культуры.

Во-вторых, Михалков известен своей эрудицией и любовью к классике — он не раз демонстрировал знание не только российского, но и западного кинематографа, причём не только популярных блокбастеров, но и менее очевидных, но значимых картин.

Не так давно постановщик порассуждал на тему того, какие киноленты стоило бы посмотреть каждому молодому человеку. Наряду с важными отечественными и советскими работами он назвал одну голливудскую картину. Но это оказалась не прославленная классика вроде «Крёстного отца» или «Терминатора», а сегодня практически забытая драма 1970 года «Пять лёгких пьес», где главную роль исполнил Джек Николсон.

По мнению Михалкова, именно эта лента заслуживает особого внимания, хотя широкая аудитория о ней почти не вспоминает.

Сюжет

Главный герой — когда-то многообещающий пианист Роберт Дюпи, который в один момент решает круто изменить свою судьбу: он оставляет карьеру музыканта и уезжает на другой конец страны, в Калифорнию. Там он устраивается на нефтяные промыслы и поселяется в скромном трейлере, стараясь забыть о прошлом.

Однако тишина и покой оказываются недолгими — известие о тяжёлой болезни отца заставляет его снова собраться в дорогу и проделать долгий путь назад, в родные края.

Кадр из фильма «Пять лёгких пьес» (1970)

Детали

Эта малобюджетная лента со временем приобрела статус культовой для целого поколения зрителей 1970-х. При производственном бюджете всего 1,6 миллиона долларов ей удалось собрать в прокате внушительные 18 миллионов, а также получить четыре номинации на премию «Оскар».

«Это кинематограф конца 60-х — начала 70-х, эпоха, когда американские режиссёры искали в кино смыслы, а не что-то иное», — сам Михалков так пояснил свой выбор.

Картина по праву считается одним из ключевых манифестов того времени «нового Голливуда» — периода, когда режиссёры смело ломали каноны, а главными героями становились противоречивые, потерянные личности. Правда, с тех пор масса зрителей уже успела переключиться на другие, более развлекательные жанры.

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Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Пять лёгких пьес» (1970)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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