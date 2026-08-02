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В списке самых популярных сериалов у россиян «Первый отдел» уступил только одному проекту: настоящий хит 2026 года

2 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Это огромный успех для проекта НТВ.

Детектив «Первый отдел» вновь подтвердил статус одного из самых популярных российских сериалов. Согласно рейтингу компании «Медиалогия» за первое полугодие 2026 года, проект оказался среди лидеров зрительского интереса, уступив лишь одному отечественному сериалу.

«Первый отдел» остается в числе лидеров

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов среди россиян по итогам первого полугодия 2026 года.

«Первый отдел» набрал 8917 баллов и вошел в пятерку самых обсуждаемых проектов. Среди российских сериалов выше оказался только «Ландыши», который стал самым популярным отечественным проектом в рейтинге.

Детектив НТВ не теряет популярности

Высокий результат нельзя назвать неожиданностью.

«Первый отдел» уже несколько лет остается одним из главных сериалов НТВ. История следователя Юрия Брагина и оперативника Михаила Шибанова неизменно собирает большую аудиторию, а каждый новый сезон становится заметным событием для поклонников российских детективов.

Совсем скоро зрителей ждет и продолжение — шестой сезон уже официально вошел в линейку премьер нового телевизионного сезона НТВ 2026/2027.

Интерес зрителей остается высоким

Попадание в число самых обсуждаемых сериалов еще раз подтверждает, что интерес к проекту не снижается. «Первый отдел» продолжает удерживать внимание аудитории и остается одним из самых успешных российских детективов последних лет.

Рейтинг «Медиалогии» показал, что отечественный сериал по-прежнему пользуется огромной популярностью. «Первый отдел» смог войти в число самых обсуждаемых проектов первого полугодия и среди российских сериалов уступил только «Ландышам», еще раз подтвердив статус одного из главных хитов НТВ.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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